PhonePe की दादागीरी, Wallet यूज न करने वालों को देना होगा 100 रुपये का Fine!

PhonePe wallet Charge: पेड सर्विस व फीचर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां किसी फीचर व सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सुना है किसी सर्विस का इस्तेमाल न करने पर भी आपको पैसे देने होंगे? नहीं हां… लेकिन PhonePe यूजर्स इन दिनों कुछ इसी तरह की शिकायत करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें फोनपे की तरफ से एक मैसेज/नोटिफिकेशन प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि यदि आप PhonePe wallet का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको अलग से फीस भरनी होगी। जी हां, फीचर न इस्तेमाल करने की फीस। आइए जानते हैं पूरा मामला।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे X व Reddit पर कुछ पोस्ट सामने आए हैं। इन पोस्ट के जरिए यूजर्स ने शिकायत की है कि PhonePe उन्हें नोटिफिकेशन भेजकर जानकारी दे रहा है कि यदि उनका PhonePe wallet 1 साल यानी 12 महीने तक इनएक्टिव रहेगा, तो उन्हें इसकी फीस भरनी होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह फीस उनके अकाउंट से अपने-आप ही कट जाएगी।

हर 3 महीने में देने होंगे 100 रुपये

टिप्सटर Abhishek Yadav ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए इस मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट के साथ जानकारी दी गई है कि इन-एक्टिव फोनपे वॉलेट के लिए यूजर्स से 100 रुपये हर 3 महीने में चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा, अगर आप अपना वॉलेट बंद करना चाहते हैं, तो आपको पहले इसके लिए पूरी KYC प्रोसेस पूरा करना होगा।

⚠️ Seriously, what is this, PhonePe? PhonePe has started warning users that inactive wallets will be charged ₹100 every quarter after 12 months of inactivity. Most people don’t even use PhonePe Wallet. They use UPI directly from their bank account and may not even know a… pic.twitter.com/SZHFcgASng — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 17, 2026

क्या है PhonePe wallet?

अगर आपके जहन में भी यह सवाल आ रहा है कि आखिर फोनपे वॉलेट है क्या? तो जान लें यह PhonePe ऐप के साथ आने वाली इन-बिल्ट सर्विस है। यूजर बैंक अकाउंट के जरिए इस वॉलेट को रिचार्ज करके इसमें पैसे डालते हैं। इसके बाद इस वॉलेट में मौजूद राशि का इस्तेमाल किसी भी भुगतान के लिए कर सकते हैं।

Offline काम आता है Wallet

UPI के जमाने में अगर आप सोच रहे हैं कि कोई वॉलेट क्यों इस्तेमाल करेगा… तो इसका जवाब यह है कि यह सर्विस ऑफलाइन भी काम करती है। कई बार आप ऐसी जगह पर होते हैं, जहां फोन में नेटवर्क नहीं आता या फिर आपके फोन में इंटरनेट नहीं बचता, तो आप वॉलेट के जरिए ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक का सर्वर डाउन होने के बाद भी आप वॉलेट के जरिए पैसे का भुगतान कर सकते हैं।

सर्विस यूज न करने पर चार्ज वसूलना लीगल है?

हां, कंपनी लीगली अपने यूजर से इस तरह के चार्ज वसूल कर सकती है। दरअसल, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आपको लॉग-इन करते समय टर्म्स-एंड-कंडिशन को Accept करना होता है। इसी तरह के टर्म्स एंड कंडिशन वाले सेक्शन में कंपनी यूजर्स को इस तरह के कानूनी दांव-पेंच के लिए मनवा लेती है।

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100 रुपये देने से कैसे बचें?

अगर आप कंपनी की इस शर्त के तहत 100 रुपये नहीं देना चाहते, तो आपको अपना वॉलेट बंद करना होगा। इसके लिए आपको पहले केवाईसी का प्रोसेस पूरा करना होगा, जिसके बाद आप सर्विस को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं।