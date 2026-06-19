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  • Airtel New Rs 798 Plan For 40 Days And Zee5 Ott Benefit For Fifa World Cup 2026 Match

Airtel का नया प्लान, FIFA फैन्स को मिलेगा फ्री ZEE ओटीटी सब्सक्रिप्शन

Airtel कंपनी अपने ग्राहकों के लिए नया प्लान लेकर आई है। इस प्लान में FIFA फैन्स के लिए ZEE5 ओटीटी बेनेफिट बिल्कुल फ्री मिल रहा है। यहां जानें प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jun 19, 2026, 01:51 PM (IST)

Airtel
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Airtel ने अपने यूजर्स के लिए नया रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। यह प्लान खासतौर पर FIFA World Cup 2026 को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इस प्लान में टेलीकॉम बेनेफिट्स के अलावा को यूजर्स को ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। ऐसे में अगर आप फीफा फैन हैं, तो एयरटेल के इस प्लान के साथ जी5 का फ्री सब्सक्रिप्शन लेकर मैच की लाइवस्ट्रीमिंग को इन्जॉय कर सकते हैं। आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप मैच को जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर बैठे लाइव देखा जा सकता है। ऐसे में अब आपको अलग से ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप एयरटेल के रिचार्ज के साथ इन बेनेफिट्स को फ्री पा सकते हैं। news और पढें: Airtel का खास प्लान, रोज मिलेगा 2.5GB डेटा

Airtel Rs 798 Plan Benefits

कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया 798 रुपये का रिचार्ज प्लान पेश किया है। यह प्लान 40 दिन की वैलिडिटी के सीाथ आता है। भले ही इतने रुपये में प्लान की वैलिडिटी आपको कम लग रही हो, लेकिन इसमें मिलने वाले बेनेफिट्स भरपूर हैं। Airtel का यह प्लान यूजर्स को डेली 1GB डेटा का एक्सेस देता है। ऐसे में आप 40 दिन तक 40GB डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा के अलावा, यह प्लान अन्य बेनेफिट्स नहीं देता। न ही इसमें आपको कॉलिंग की सुविधा मिलेगी और न ही SMS बेनेफिट शामिल है। हालांकि, कंपनी इस प्लान के साथ OTT बेनेफिट लेकर आई है। news और पढें: FIFA World Cup 2026 में दिखी क्रिकेट वाली Snicko जैसी टेक्नोलॉजी, जानें कैसे करती है काम

Airtel OTT Plan

एयरटेल के इस नए 798 रुपये प्लान के OTT बेनेफिट की बात करें, तो आपको ZEE5 का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है इस साल ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म FIFA World Cup 2026 का ऑफिशियल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि एयरटेल के इस प्लान में भले ही कंपनी 40 दिन की वैलिडिटी दे रही हो, लेकिन OTT बेनेफिट 90 दिन तक प्राप्त होगा। जी हां, कंपनी इस प्लान के साथ ZEE5 का 90 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड कर रही है।

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बेनेफिट Airtel ₹798 प्लान
प्लान कीमत ₹798
वैलिडिटी 40 दिन
OTT बेनेफिट ZEE5 Premium
ZEE5 सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी 90 दिन
FIFA World Cup 2026 स्ट्रीमिंग हां, ZEE5 पर उपलब्ध
खास बात प्लान की वैलिडिटी 40 दिन है, लेकिन ZEE5 का एक्सेस पूरे 90 दिन तक मिलेगा
किसके लिए बेहतर FIFA World Cup 2026 और OTT कंटेंट देखने वाले यूजर्स के लिए

Jio का 798 रुपये का प्लान

Airtel के अलावा, Jio कंपनी भी अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए 798 रुपये का प्लान लेकर आती है। इस प्लान की वैलिडिटी भी 40 दिन की ही है। इसके अलावा, इस प्लान में भी आपको 1GB डेली डेटा मिलेगा। उतना ही नहीं इस प्लान में भी फीफा लवर्स के लिए Zee5 का ओटीटी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मौजूद है।