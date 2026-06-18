Google ने पेश किया नया AI Home Speaker, Gemini के साथ मिलेंगे ये सब फीचर्स, कीमत बस इतनी

Google ने अपने नए AI-Powered स्मार्ट स्पीकर Google Home Speaker की ग्लोबल बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी ने चुनिंदा देशों में इसके लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। Google ने इस स्मार्ट स्पीकर को अक्टूबर 2025 में पेश किया था और अब यह बाजार में आने के लिए तैयार है। इसकी कीमत 99.99 डॉलर (करीब 8,900 रुपये) रखी गई है। फिलहाल इसे अमेरिका और न्यूजीलैंड समेत कुछ बाजारों में प्री-ऑर्डर किया जा सकता है, जबकि इसकी शिपिंग 25 जून से शुरू होगी। यह Berry, Hazel, Jade और Porcelain जैसे चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। Google का कहना है कि यह स्पीकर Gemini AI की मदद से पहले से ज्यादा स्मार्ट और यूजफुल अनुभव देगा।

Gemini AI वाला यह स्मार्ट स्पीकर क्या-क्या कर सकता है?

Google Home Speaker की सबसे बड़ी खासियत इसका Gemini for Home वॉयस असिस्टेंट है। यह यूजर्स को सामान्य वॉयस कमांड से कहीं ज्यादा एडवांस सुविधाएं देता है। यूजर्स एक ही कमांड में कई काम कर सकते हैं, Gemini Live का इस्तेमाल कर सकते हैं और Home Briefs फीचर के जरिए यह जान सकते हैं कि उनकी गैरमौजूदगी में घर में क्या एक्टिविटी हुईं। स्पीकर पर मौजूद खास Light Ring यूजर्स को विजुअल फीडबैक भी देता है। यह डायनामिक लाइट दिखाती है कि Gemini आपकी बात सुन रहा है, सोच रहा है, जवाब तैयार कर रहा है या Gemini Live मोड में काम कर रहा है।

ऑडियो और स्मार्ट फीचर्स में क्या खास मिलेगा?

ऑडियो के मामले में भी Google Home Speaker को काफी बेहतर बनाया गया है। इसमें 58mm का फुल-रेंज ड्राइवर दिया गया है जो 360-डिग्री ऑडियो आउटपुट देता है। इसे Google TV Streamer के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और दो स्पीकर्स को एक साथ पेयर करके होम थिएटर जैसा स्पेशल सराउंड साउंड अनुभव भी लिया जा सकता है। बेहतर वॉयस रिकग्निशन के लिए इसमें तीन Far-Field माइक्रोफोन दिए गए हैं। इसके अलावा यूजर्स को माइक्रोफोन को तुरंत बंद करने के लिए एक फिजिकल म्यूट स्विच भी मिलता है, जिससे प्राइवेसी पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है।

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Google Home Speaker में कौन-कौन से हार्डवेयर और कनेक्टिविटी फीचर्स हैं?

हार्डवेयर की बात करें तो Google Home Speaker में Quad core Cortex-A55 Processor और एक डेडिकेटेड Neural Processing Unit (NPU) दिया गया है, जो Gemini AI फीचर्स को तेज और बेहतर तरीके से चलाने में मदद करता है। इसमें 1GB LPDDR4 RAM और 4GB eMMC स्टोरेज मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और Thread 1.3 Border Router सपोर्ट मिलता है। यह Google Home App और Matter सपोर्टेड स्मार्ट होम डिवाइसेज के साथ भी काम करता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला यह स्पीकर 3.4-inch ऊंचा और 4.2-inch चौड़ा है, इसे 30W USB Type-C एडॉप्टर से पावर मिलती है।