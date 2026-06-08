GTA 6 खेलने का सपना रह सकता है अधूरा, रिलीज के बाद भी करोड़ों गेमर्स नहीं खेल पाएंगे गेम

GTA 6 का इंतजार दुनियाभर के गेमर्स कई सालों से कर रहे हैं। अब Rockstar Games ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि यह बहुप्रतीक्षित गेम 19 नवंबर 2026 को रिलीज होगा। GTA 5 के रिलीज होने के करीब 13 साल बाद इस फेमस सीरीज का नया गेम आने जा रहा है। गेम के रिलीज को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन कई गेमर्स ऐसे भी हैं जो रिलीज के दिन GTA 6 नहीं खेल पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि Rockstar Games फिलहाल इस गेम को सिर्फ नए जनरेशन के गेमिंग कंसोल्स पर रिलीज कर रही है। ऐसे में पुराने कंसोल या PC इस्तेमाल करने वाले लाखों-करोड़ों खिलाड़ी शुरुआत में GTA 6 का मजा नहीं ले सकेंगे। और पढें: GTA 6 के Collector’s Edition को लेकर आई बड़ी खबर, Pre-Order से पहले फैंस हुए अलर्ट

क्या PC यूजर्स रिलीज के दिन GTA 6 नहीं खेल सकेंगे?

GTA 6 रिलीज के समय सिर्फ PlayStation 5 और Xbox Series X/S पर उपलब्ध होगा। Rockstar Games ने अभी तक इसके PC वर्जन की घोषणा नहीं की है। कंपनी पहले भी अपने बड़े गेम्स को पहले कंसोल पर रिलीज करती रही है और कुछ समय बाद उनका PC वर्जन लाती है। GTA 5 और Red Dead Redemption 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे में जिन गेमर्स के पास सिर्फ PC है, उन्हें GTA 6 खेलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ सकता है। दुनियाभर में करोड़ों लोग PC पर गेम खेलते हैं, इसलिए लॉन्च के दिन बड़ी संख्या में गेमर्स GTA 6 का मजा नहीं ले पाएंगे। और पढें: GTA 6 के ट्रेलर और प्री-ऑर्डर को लेकर नया अपडेट, क्या गेम की रिलीज फिर टलेगी?

किन देशों के गेमर्स को GTA 6 खेलने में दिक्कत आ सकती है?

सिर्फ PC यूजर्स ही नहीं, कुछ देशों के गेमर्स को भी GTA 6 खेलने में दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह स्थानीय नियम और सरकारी प्रतिबंध हैं। उदाहरण के तौर पर, रूस में GTA 6 की आधिकारिक बिक्री को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। Rockstar Games की पैरेंट कंपनी Take-Two Interactive फिलहाल वहां अपने गेम्स नहीं बेचती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रूसी अधिकारी भी इस गेम पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में वहां के कई गेमर्स लॉन्च के समय GTA 6 नहीं खरीद पाएंगे। अगर बाद में गेम की बिक्री शुरू भी होती है, तो सरकारी मंजूरी और स्थानीय नियम खिलाड़ियों के लिए परेशानी बन सकते हैं। और पढें: GTA Online का Motor Madness इवेंट हुआ लाइव, Racing Gear समेत कई शानदार चीजें मिलेंगी बिल्कुल फ्री

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GTA 6 के ऑनलाइन मोड को लेकर क्या है अपडेट?

Rockstar Games ने अभी तक GTA 6 के ऑनलाइन मोड के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, हालांकि माना जा रहा है कि कंपनी GTA Online की तरह एक बड़ा मल्टीप्लेयर अनुभव दे सकती है। ऐसे में कुछ नए नियम भी खिलाड़ियों के लिए परेशानी बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में Online Games और Services के लिए Age Verification जरूरी की जा रही है। इसका मतलब है कि खिलाड़ियों को अपनी उम्र साबित करनी पड़ सकती है। अगर कोई खिलाड़ी वेरिफिकेशन पूरा नहीं करता या उसकी उम्र तय सीमा से कम है, तो उसे गेम के कुछ ऑनलाइन फीचर्स इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिल सकती, यानी GTA 6 रिलीज होने के बाद भी PC यूजर्स, कुछ देशों के गेमर्स और नए नियमों से खिलाड़ी शुरुआत में गेम का मजा नहीं ले पाएंगे।