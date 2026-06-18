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Amazon Prime Day 2026 Sale की तारीखों का ऐलान, मात्र 999 रुपये में बनें सालभर के लिए Prime सदस्य

Amazon Prime Day Sale 2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस सेल के दौरान प्राइम सदस्यों को विभिन्न प्रोडक्ट्स पर बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर्स मिलने वाले हैं। यहां जानें सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jun 18, 2026, 05:59 PM (IST)

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Amazon Prime Day 2026 Sale की तारीखों का ऐलान हो गया है। यह सेल अगले महीने यानी जुलाई में लाइव होने जा रही है, जो कि सिर्फ Amazon Prime members के लिए ही लाइव होने वाली है। इस सेल के दौरान प्राइम सदस्य विभिन्न प्रोडक्ट्स पर डील व डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठा सकेंगे। अगर आप जल्द ही नया स्मार्टफोन या फिर डिवाइस खरीदने की सोच रहे थे, तो प्राइम डे सेल आपके कई सुनहरे ऑफर्स लेकर आने वाली है। इस सेल के लिए अमेजन ने SBI व Axis Bank के साथ साझेदारी की है। इसका मतलब यह है कि इस सेल के दौरान इस बैंक के ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ मिलेगी। news और पढें: 300 इंच तक की स्क्रीन वाला छोटू डिवाइस, जो घर को बना देगा Mini Theatre!

Amazon Prime Day Sale 2026 Dates

कंपनी ने फाइनली Amazon Prime Day Sale 2026 की डेट्स का ऐलान कर दिया है। यह सेल 4 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो कि 6 जुलाई तक जारी रहेगी। तीन दिन चलने वाली यह सेल बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर्स से लैस होगी। इसकी शुरुआत 4 जुलाई रात 12:00 AM पर होगी, जो कि 6 जुलाई रात 11:59 तक जारी रहेगी। news और पढें: Fathers Day Gift Idea: इस फादर्स डे स्मार्ट पापा को गिफ्ट करें ये Smart Gadgets, कीमत 999 से शुरू

Amazon Prime Day Sale 2026 Offers

जैसे कि हमने बताया अमेजन की यह सेल सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए ही है। इस सेल के दौरान प्राइम सदस्य स्मार्टफोन, होम अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रोनिक्स आदि पर धमाकेदार डील व डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे। ऑफर्स की बात करें, तो SBI व Axis Bank कार्ड के जरिए सेल के दौरान खरीदारी करने पर आपको 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर प्राप्त होगा। इसके अलावा, यह ऑफर EMI ट्रांसजेक्शन पर भी मिल रहा है। इसके अलावा, Amazon Pay ICICI Bank Credit Card के जरिए यूजर्स को चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर 5 प्रतिशत तक का कैशबैक मिल रहा है।

कंपनी का दावा है कि इस साल प्राइम डे के दौरान कंपनी 500 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, जिसमें OnePlus व Samsung जैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स भी शामिल है। वहीं, अमेजन प्रोडक्ट्स की बात करें, तो Echo स्मार्ट स्पीकर, डिस्प्ले व फायर टीवी जैसे डिवाइस पर 45 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलेगा।

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Amazon Prime membership offers

इसके अलावा, कंपनी नए सब्सक्राइबर्स के लिए लिमिटेड टाइम मेंबरशिप ऑफर भी लाई है। स्टैंडर्ड एनुअल प्राइम सब्सक्रिप्शन को 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जिसकी कीमत 1499 रुपये है। वहीं, दूसरी ओर Prime Lite सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 799 रुपये है, जिसे ऑफर के तहत 599 रुपये में पाया जा सकता है। Prime Shopping Edition को 299 रुपये में पाया जा सकेगा, जिसकी कीमत अभी 399 रुपये है।