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दमदार फीचर्स वाले REDMI Turbo 5 की पहली सेल आज, मिलेंगी जबरदस्त डील

REDMI Turbo 5 की पहली सेल आज है। इस स्मार्टफोन को बजट प्राइस में घर लाया जा सकता है। इसमें 100 वॉट फास्ट चार्जिंग, 50MP कैमरा और OLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 19, 2026, 10:09 AM (IST)

Redmi Turbo 5

photo icon Redmi Turbo 5

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Redmi ने हाल ही में Turbo सीरीज के पहले स्मार्टफोन REDMI Turbo 5 को भारतीय बाजार में उतारा था, जिसकी आज यानी 19 जून को पहली सेल है। यह सेल ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon India पर दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली है। इस पर बैंक डिस्काउंट और किफायती EMI भी मिलेगी। अगर आप इस डिवाइस को खरीदने के लिए इच्छुक हैं, तो हम आपको यहां रेडमी फोन की कीमत, उस पर मिलने वाली डील और फीचर्स के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं… news और पढें: Redmi Turbo 5 भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

REDMI Turbo 5 की कीमत और ऑफर

रेडमी टर्बो 5 को दो स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 37,999 रुपये है। इसके 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 40,999 रुपये है। इस पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा। इसे एक्सचेंज ऑफर और किफायती EMI पर भी खरीदा जा सकेगा। news और पढें: Redmi Turbo 5 की लॉन्च डेट अनाउंस, दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक

ऐसे हैं स्पेसिफिकेशन्स

Category Specifications
Display 6.59-inch OLED display
Resolution 2756 × 1268 pixels
Refresh Rate 120Hz
Display Features Dolby Vision support, 3500 nits peak brightness
Protection Corning Gorilla Glass 7i
Processor MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm)
GPU Arm Mali-G720 MC8
RAM 12GB LPDDR5X
Storage 256GB internal storage
Operating System Android 16-based HyperOS 3
Rear Camera 50MP Sony IMX882 (OIS + EIS) + 8MP Ultra-Wide
Video Recording Up to 4K video recording
Front Camera 20MP selfie camera (f/2.2 aperture)
Battery Capacity 7540mAh
Charging 100W Fast Charging
Security Features In-display Fingerprint Sensor, Face Unlock
Connectivity Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Dual SIM, USB Type-C
Durability Rating IP66 + IP68 + IP69 + IP69K (Dust & Water Resistant)
Audio Stereo Speakers
Weight 204g

REDMI Turbo 5 में 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2756 x 1268 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसे Dolby Vision का सपोर्ट मिला है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में Dimensity 8500-Ultra 4nm प्रोसेसर और Arm Mail-G720 MC8 GPU दिया गया है। इसमें 12GB LPDDR5X रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। news और पढें: TDRA लिस्टिंग में दिखे Poco X8 Pro और Pro Max, बस अब लॉन्च की है देरी

यह स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड HyperOS 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का IMX882 सेंसर दिया है। यह OIS और EIS से लैस है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20MP का कैमरा भी है। इसका अपर्चर f/2.2 है।

बैटरी और कनेक्टिविटी

यह स्मार्टफोन 7540mAh की बैटरी के साथ आता है। इसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है। इसके अलावा, हैंडसेट में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी दिए गए हैं।

अन्य डिटेल

इस मोबाइल फोन को P66+IP68+IP69+IP69K की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह डस्ट और वॉटर प्रूफ है। इसका वजन 204 ग्राम है। इसमें शानदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं।

इस डिवाइस से होगा सीधा मुकाबला

iQOO Neo 10 से भारतीय बाजार में रेडमी टर्बो 5 को सीधी टक्कर मिल रही है। इस डिवाइस की बात करें, तो यह अमेजन पर 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इस हैंडसेट में 1.5के रेजलूशन वाला AMOLED डिस्प्ले है। इसका साइज 6.78 इंच है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसकी स्टोरेज 512 जीबी तक है।

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इस स्मार्टफोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलती है। इस हैंडसेट की बैटरी 7000mAh की है। इसे 120 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।