2026 में GTA 6 समेत रिलीज होंगे ये 7 खतरनाक गेम

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Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 इस बार खिलाड़ियों को जापान की खूबसूरत सड़कों, पहाड़ों और शहरों में रेसिंग का मजेदार अनुभव देगा। गेम में 550 से ज्यादा असली कारें देखने को मिलेंगी और यह अब तक का सबसे बड़ा ओपन वर्ल्ड Forza गेम माना जा रहा है। खिलाड़ी हाई-स्पीड रेस, ड्रिफ्टिंग और ऑनलाइन इवेंट्स का मजा ले सकेंगे। गेम का Early Access 15 मई से शुरू होगा, जबकि पूरा लॉन्च 19 मई 2026 को Xbox और PC पर होगा। PS5 वर्जन भी आने वाला है।