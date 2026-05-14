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2026 में GTA 6 समेत रिलीज होंगे ये 7 खतरनाक गेम

GTA 6 to Marvel Wolverine 7 Biggest Games Releasing in 2026: GTA 6 से लेकर Marvel’s Wolverine समेत इस साल रिलीज होंगे ये 7 धांसू गेम...

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: May 14, 2026, 03:36 PM (IST)

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GTA 6zoom icon
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GTA 6

GTA 6 इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित गेम्स में से एक है। गेम में Jason और Lucia नाम के दो मुख्य किरदार होंगे, जो Leonida नाम की जगह में अपराध और खतरनाक मिशनों से भरी कहानी में नजर आएंगे। गेम का ओपन वर्ल्ड पहले से ज्यादा बड़ा और डिटेल्ड बताया जा रहा है। कई देरी के बाद अब यह 19 नवंबर 2026 को PS5 और Xbox पर रिलीज होगा, जबकि PC वर्जन बाद में आने की उम्मीद है।

Marvel's Wolverinezoom icon
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Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine में खिलाड़ियों को Logan यानी Wolverine की खतरनाक और भावनात्मक कहानी देखने को मिलेगी। गेम में तेज और हिंसक कॉम्बैट के साथ उसकी पुरानी जिंदगी के राज भी सामने आएंगे। इसे Insomniac Games बना रहा है, जिसने Spider-Man गेम्स भी बनाया था। यह गेम PS5 एक्सक्लूसिव होगा और 15 सितंबर 2026 को रिलीज किया जाएगा।

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Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 इस बार खिलाड़ियों को जापान की खूबसूरत सड़कों, पहाड़ों और शहरों में रेसिंग का मजेदार अनुभव देगा। गेम में 550 से ज्यादा असली कारें देखने को मिलेंगी और यह अब तक का सबसे बड़ा ओपन वर्ल्ड Forza गेम माना जा रहा है। खिलाड़ी हाई-स्पीड रेस, ड्रिफ्टिंग और ऑनलाइन इवेंट्स का मजा ले सकेंगे। गेम का Early Access 15 मई से शुरू होगा, जबकि पूरा लॉन्च 19 मई 2026 को Xbox और PC पर होगा। PS5 वर्जन भी आने वाला है।

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Ubisoft एक बार फिर Edward Kenway की मशहूर समुद्री डाकू वाली कहानी को नए अंदाज में ला रहा है। Assassin’s Creed Black Flag Resynced में बेहतर ग्राफिक्स, नया गेमप्ले और अतिरिक्त कंटेंट देखने को मिलेगा। खिलाड़ी समुद्र में जहाजों की लड़ाई, खजाने की खोज और दुश्मनों से मुकाबला कर सकेंगे। यह गेम Piracy के Golden Age पर आधारित है और 9 जुलाई को PC, PS5 और Xbox पर लॉन्च होगा।

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MARVEL Tokon: Fighting Souls

MARVEL Tokon: Fighting Souls एक 4v4 फाइटिंग गेम है जिसमें Marvel के हीरो और विलेन आमने-सामने लड़ते दिखाई देंगे। गेम की खास बात इसका Anime-Style ग्राफिक्स और तेज रफ्तार कॉम्बैट है। खिलाड़ियों को अपनी टीम बनाकर सही रणनीति से मुकाबला करना होगा। यह गेम Arc System Works द्वारा बनाया जा रहा है और 6 अगस्त को PC और PS5 पर रिलीज होगा।

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007 First Light

7 First Light में खिलाड़ियों को एक युवा James Bond की कहानी देखने को मिलेगी, जो MI6 की ट्रेनिंग में नया एजेंट है। गेम में चोरी-छिपे मिशन पूरे करने, गनफाइट और सिनेमैटिक एक्शन का शानदार मिश्रण मिलेगा। कहानी कई अलग-अलग देशों में घूमती है, जिससे गेम काफी फिल्मी और रोमांचक लगता है। यह गेम 27 मई 2026 को PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S और PC पर रिलीज होगा।

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CONTROL Resonant

CONTROL Resonant एक रहस्यमयी और डरावनी दुनिया पर आधारित गेम है, जहां खिलाड़ी Dylan Faden के रूप में खेलेंगे। कहानी एक अजीब और बदले हुए Manhattan शहर में सेट है, जहां पैरानॉर्मल ताकतें शहर को खतरे में डाल रही हैं। गेम में नई सुपरपावर, तेज एक्शन और डार्क स्टोरी देखने को मिलेगी। यह गेम Control यूनिवर्स को और बड़ा बनाएगा और 2026 में PC, PS5 और Xbox पर आएगा।