Free Fire Max में मिल रहा Show Off पेट और Violet Parkour बंडल, आधी कीमत में खरीदने का मौका

Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स गेमर्स की संख्या लाखों में है। इस गेम को रोजाना खेला जाता है। इसमें सर्वाइव करने के लिए वेपन स्किन, कैरेक्टर और पेट जैसे आइटम मिलते हैं, जिनसे क्लासी लुक मिलता है और वेपन की ताकत दोगुना बढ़ जाती है। इन्हें पाने के लिए ज्यादा Diamond इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि असली पैसों के आते हैं। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 17 April 2026: फ्री स्किन्स और डायमंड्स पाने का शानदार मौका, ऐसे करें रिडीम

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल एक ऐसा जरिया है, जिससे गेमिंग आइटम्स को किफायती दाम में अनलॉक किया जा सकता है। इससे प्रीमियम आइटम अनलॉक करने का मौका मिलता है। साथ ही, डायमंड्स की बचत होती है। आइए जानते हैं डेली स्पेशल के बारे में विस्तार से… और पढें: Free Fire Max में आज Country Fest Belle Bundle मिल रहा है, डेली स्पेशल से करें Claim

Daily Special

गरेना का डेली स्पेशल खास स्टोर है, जो आम स्टोर से बिल्कुल अलग है। इस स्पेशल स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इससे आइटम को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। इससे एक्सक्लूसिव आइटम के दाम घटते हैं। साथ ही, डायमंड भी कम खर्च होते हैं। और पढें: Free Fire Max: नए गेमिंग कोड फ्री में दिलाएंगे पेट और आउटफिट, पाने के लिए ऐसे करें रिडीम

डेली स्पेशल आइटम

1. आज Show Off पेट स्किन डेली स्पेशल में 90 डायमंड में मिल रही है। इसकी असली कीमत 199 डायमंड है।

2. BP S8 Token Crate को 40 डायमंड की जगह 20 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

3. Heart Devil की डिस्काउंटेड कीमत 449 डायमंड है। इसे 899 डायमंड में पेश किया गया था।

4. Violet Parkour बंडल को भी 449 डायमंड में क्लेम किया जा कता है। इसका ओरिजन प्राइस 899 डायमंड है।

5. Burning Lily वेपन लूट क्रेट 40 डायमंड की जगह 20 डायमंड में मिल रही है।

6. Moon Flip इमोट को 199 डायमंड की बजाय 99 डायमंड में पाया जा सकता है।

कैसे खरीदें गेमिंग आइटम ?

फ्री फायर मैक्स में मिल रहे आइटम को खरीदना बहुत आसान है। नीचे सिंपल स्टेप बताए गए हैं :

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।

3. यहां डेली स्पेशल पर टैप करें।

4. अपने पसंद के आइटम को चुनें।

5. उस पर क्लिक करके परचेज बटन दबाएं।

5. फिर पेमेंट करें।

6. इसके बाद वो आइटम अनलॉक हो जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

जरूरी बात

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल सेक्शन रोज अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम बदल जाते हैं। इस अपडेशन की वजह से गेमर्स को जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।