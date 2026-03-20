Garena Free Fire Max Redeem Codes 20 March 2026: नए कोड से अनलॉक करें प्रीमियम आइटम आज, ऐसे करें रिडीम

Garena Free Fire Max Redeem Codes 20 March 2026: फ्री फायर मैक्स बीजीएमआई की टक्कर का बैटल रॉयल गेम है, जिसके ग्राफिक्स और गेमप्ले बहुत शानदार है। इसमें गन स्किन, इमोट, बंडल, लूट क्रेट और इमोट जैसे जबरदस्त गेमिंग आइटम मिलते हैं। इनके उपयोग से मैच में विरोधी को नॉक आउट किया जा सकता है और अपने कैरेक्टर को अलग लुक दिया जा सकता है। इन सभी आइटम को अनलॉक करने के लिए अधिक संख्या में Diamond खर्च करने पड़ते हैं। और पढें: Free Fire Max में Color Vibe ग्लू वॉल स्किन पाने का मौका, Daily Special हो गया अपडेट

Free Fire Max के रिडीम कोड ऐसे कोड हैं, जिनसे गेम में मिलने वाले आइटम्स को फ्री में क्लेम किया जा सकता है। इन कोड से गेमिंग अनुभव बेहतर होता है। साथ ही, फ्री आइटम पाने का अवसर मिलता है। अच्छी बात यह है कि इन कोड को रोज लाया जाता है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक है। इनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में एक साथ ढेरों गोल्ड मिल रहे बिल्कुल फ्री, पाने के लिए करें छोटा-सा काम

Free Fire Max Redeem Codes

FFCBRAXQTS9S

​FFSGT7KNFQ2X

​FPSTQ7MXNPY5

4N8M2XL9R1G3

FM6N1B8V3C4X

​FA3S7D5F1G9H

​FK3J9H5G1F7D

​FU1I5O3P7A9S

​F7F9A3B2K6G8

​B1RK7C5ZL8YT

​4ST1ZTBZBRP9

​FE2R8T6Y4U1I

FFMTYKQPFDZ9

BR43FMAPYEZZ

​UPQ7X5NMJ64V

​S9QK2L6VP3MR

​FFR4G3HM5YJN

​6KWMFJVMQQYG

​FZ5X1C7V9B2N

​FT4E9Y5U1I3O

​FP9O1I5U3Y2T

​​NPTF2FWSPXN9

​FFDMNSW9KG2

​FF6WN9QSFTHX

​FFRSX4CYHLLQ

​FFSKTXVQF2NR

​H8YC4TN6VKQ9

​FF6YH3BFD7VT और पढें: Free Fire Max Redeem Code Today 19 March 2026: फ्री मिल रहे Characters सहित धाकड़ आइटम, क्लेम करने के लिए रिडीम करें गेमिंग कोड

नोट : अगर कोड रिडीम करने पर Error का मैसेज मिल रहा है, तो समझ जाएं कि कोड का टाइम पूरा हो चुका है। इस कारण कोड एक्सपायर हो गया है या फिर उसकी यूसेज लिमिट पूरी हो चुकी है।

कैसे करें गेमिंग कोड रिडीम ?

गेमिंग कोड रिडीम करने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।

या फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए। लॉग-इन होने के बाद स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा।

उस बॉक्स में आज का कोड एंटर करें।

कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।

इस तरह गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स कब लॉन्च हुआ ?

Ans. फ्री फायर मैक्स को गेमर्स के लिए 2021 में लॉन्च किया थ।

2. क्या रिडीम कोड हर रीजन में अलग होते हैं ?

Ans. हां, गरेना हर रीजन में अलग कोड रिलीज करता है। इस वजह से एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं।

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3. फ्री फायर मैक्स के कोड क्यों रिलीज किए जाते हैं ?

Ans. गरेना का मानना है कि फ्री फायर मैक्स के कोड को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया जाता है। इन कोड से फ्री आइटम पाने का चांस मिलता है और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है।