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Google का नया प्लेटफॉर्म Stitch किया लॉन्च, जानिए ये क्या हैं और कैसे काम करता है?

Google ने Stitch नाम का नया AI Tool लॉन्च किया है, जो ऐप और वेबसाइट डिजाइन को आसान बना देता है। अब यूजर्स सिर्फ अपने आइडिया लिखकर मिनटों में डिजाइन तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 19, 2026, 02:04 PM (IST)

Google Stitch

photo icon Google Stitch: An AI Tool That Designs Apps Like a Conversation

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Google ने हाल ही में अपना नया प्लेटफॉर्म ‘Stitch’ लॉन्च किया है, जो ऐप और वेबसाइट डिजाइनिंग के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। यह एक AI-Powered Tool है, जिसकी मदद से अब यूजर्स सिर्फ अपने आइडिया को शब्दों में बताकर ऐप या वेब पेज का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, पहले जहां डिजाइन बनाने के लिए वायरफ्रेम और मैन्युअल लेआउट बनाना पड़ता था, वहीं अब Stitch इस पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बना देता है। Google का कहना है कि यह टूल खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो बिना ज्यादा डिजाइन स्किल के भी अपने आइडिया को एक शानदार UI में बदलना चाहते हैं।

Stitch का सबसे बड़ा फायदा

Stitch का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ‘Vibe Designing’ पर काम करता है, यानी अब यूजर्स को सिर्फ यह बताना होगा कि वे किस तरह का अनुभव चाहते हैं और AI उसी के हिसाब से डिजाइन तैयार कर देगा। इससे डेवलपर्स और डिजाइनर्स दोनों का काम आसान हो जाएगा। Google का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म आइडिया और फाइनल डिजाइन के बीच की दूरी को कम करेगा। अब कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में अपने ऐप या वेबसाइट का हाई-क्वालिटी डिजाइन तैयार कर सकता है, जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्पीड भी काफी बढ़ेगी।

Stitch के फीचर्स

इस नए अपडेट में Stitch को और ज्यादा एडवांस बनाया गया है। इसमें एक नया ‘Infinite Canvas’ दिया गया है, जहां यूजर्स टेक्स्ट, इमेज, कोड और UI कंपोनेंट्स को एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक स्मार्ट डिजाइन एजेंट भी जोड़ा गया है, जो पूरे प्रोजेक्ट को समझकर सजेशन देता है और अलग-अलग डिजाइन ऑप्शन भी बनाता है। खास बात यह है कि अब यूजर्स वॉइस कमांड से भी डिजाइन बदल सकते हैं, जैसे ‘डार्क थीम कर दो’ या ‘तीन मेन्यू ऑप्शन दिखाओ।’ यह फीचर डिजाइनिंग को और ज्यादा इंटरैक्टिव और आसान बना देता है।

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कीमत को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं

Stitch सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। यूजर्स अपने डिजाइन को सीधे कोड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जल्दी टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें ‘DESIGN.md’ नाम का नया फीचर भी दिया गया है, जिससे टीम्स अपने डिजाइन रूल्स को सेव और दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं, फिलहाल यह प्लेटफॉर्म Google Labs के जरिए उपलब्ध है और कंपनी ने इसकी कीमत को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी है।