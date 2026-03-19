Published By: Ajay Verma | Published: Mar 19, 2026, 08:46 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Code Today 19 March 2026: फ्री फायर मैक्स खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर से रिडीम कोड आ गए हैं। इन खास कोड से बिना डायमंड के शानदार गेमिंग आइटम जैसे स्किन, इमोट, बंडल और कैरेक्टर जैसे आइटम को पाया जा सकता है। इन आइटम से गेम में अंत तक बने रहने में मदद मिलती है। साथ ही, यूनीक लुक मिलता है। गरेना का कहना है कि इन रिडीम कोड स्पेशली गेमर्स के लिए लाया जाता है। इनसे एक्सक्लूसिव आइटम पाने का मौका मिलता है और गेम इंटरेस्टिंग बन जाता है। और पढें: Free Fire Max में आज पाएं Jailbird Bundle, आपके कैरेक्टर को मिलेगा यूनिक लुक
फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड रोजाना रिलीज होते हैं। ये कोड एक दूसरे बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। हालांकि, इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Tragon-Ruby Shot और Serrated Rose वेपन स्किन को पाने का सुनहरा मौका, ऐसे करें अनलॉक
आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और फ्री रिवॉर्ड्स अनलॉक करना चाहते हैं, तो आज यानी 19 मार्च के रिडीम कोड आपके लिए आ गए हैं। इनसे कैरेक्टर और इमोट जैसे धांसू आइटम को अपने नाम किया जा सकता है। नीचे आपके लिए नए कोड की पूरी लिस्ट दी गई है। इसके साथ कोड रिडीम करने का तरीका भी बताया गया है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 18 March 2026: फ्री में मिलेंगे इन-गेम आइटम आज, क्लेम करने के लिए रिडीम करें नए कोड
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गेमिंग कोड रिडीम करने से पहले जान लें कि गेम मेकर गरेना हर रीजन में अलग कोड रिडीम करता है। एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड की समय सीमा तय होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
कोड रिडीम करने के लिए यहां बताए गए स्टेप को फॉलो करें :-
1. सबसे पहले गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. कोड रिडीम करने के लिए गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।
4. कोड कंफर्म करें और सबमिट करिए।
5. इसके बाद गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।
नोट : फ्री फायर के रिडीम कोड ऑनलाइन जारी होते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।
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