comscore
ENG
  • Home
  • Games
  • Garena Free Fire Max Redeem Codes 12 February 2026 Gives You Diamonds Skin More As Grand Rewards

Garena Free Fire Max Redeem Codes: जारी हुए नए कोड, मुफ्त में पाएं Diamond और Skins!

Garena Free Fire Max Redeem Codes 12 February 2026: फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड रिलीज हो गए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के स्किन जैसे क्लासी गेमिंग आइटम को पाया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 12, 2026, 08:49 AM (IST)

Free Fire Max
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Garena Free Fire Max Redeem Codes 12 February 2026: फ्री फायर मैक्स भारतीय गेमर्स के लिए लेटेस्ट रिडीम कोड लेकर आ गया है। इन खास कोड से आज डायमंड और स्किन जैसे गेमिंग आइटम्स को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। इन आइटम से आपकी पावर बढ़ेगी। साथ ही, गेम में अलग पहचान मिलेगी, जिससे गेमिंग अनुभव बेहतर हो जाएगा। बता दें कि गरेना के रिडीम कोड रोज रिलीज किए जाते हैं। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इनसे गेम में कुछ भी पाया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में लाइव हुई Mystery Shop, बहुत सस्ते में मिल रहे बंडल और इमोट

Free Fire Max Redeem Codes (12 February 2026)

आप फ्री फायर मैक्स के कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको यहां आज यानी 12 फरवरी के कोड बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गेमिंग कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड की समय सीमा फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। news और पढें: Free Fire Max में Matrix Boi Bundle आधे Diamonds में पाएं, जानें कैसे

6KWMFJVMQQYG
​F7F9A3B2K6G8
​BR43FMAPYEZZ
​H8YC4TN6VKQ9
​FK3J9H5G1F7D
​FA3S7D5F1G9H
​UPQ7X5NMJ64V
​FJI4GFE45TG5
​4ST1ZTBZBRP9
​FM6N1B8V3C4X
​B6QV3LMK1TP
​FT4E9Y5U1I3O
​FF6YH3BFD7VT
​FL2K6J4H8G5F
​​D8MJ4Q6LVK2R
​B3G7A22TWDR7X
​FQ9W2E1R7T5Y
​4N8M2XL9R1G3
​FU1I5O3P7A9S
​S9QK2L6VP3MR
​FP9O1I5U3Y2T
​B1RK7C5ZL8YT
​FZ5X1C7V9B2N
FR2D7G5T1Y8H
E9QH6K4LNP7V
​S5PL7M2LRV8K
​FFR4G3HM5YJN
​Q8M4K7L2VR9J
​A6QK1L9MRP5V
​Z4QP8M6KNR2J
​P7QH5K3LVJ9P
​M2QP9L8KRV6K
​R5QK4M7LVP1R
​K9QP6K2MNL8V
​V3QJ1M9KRP7V news और पढें: Free Fire Max में गेमर्स के लिए आया नया Top-Up इवेंट, फ्री मिल रहा No Sweat इमोट

कैसे करें लेटेस्ट कोड रिडीम ?

ऊपर बताए गए फ्री फायर मैक्स कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। हम आपको यहां पूरा तरीका बताएंगे, जिससे आप आसानी से कोड रिडीम करके रिवॉर्ड अनलॉक कर सकेंगे।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

  • गेमिंग कोड रिडीम करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
  • इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
  • आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आज का कोड दर्ज कर दीजिए।
  • फिर कोड को कंफर्म करके सबमिट करिए।
  • इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।

Disclaimer: बैटल रॉयल गेम फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। Techlusive इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।