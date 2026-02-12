Garena Free Fire Max Redeem Codes: जारी हुए नए कोड, मुफ्त में पाएं Diamond और Skins!

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 12, 2026, 08:49 AM (IST)
Garena Free Fire Max Redeem Codes 12 February 2026: फ्री फायर मैक्स भारतीय गेमर्स के लिए लेटेस्ट रिडीम कोड लेकर आ गया है। इन खास कोड से आज डायमंड और स्किन जैसे गेमिंग आइटम्स को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। इन आइटम से आपकी पावर बढ़ेगी। साथ ही, गेम में अलग पहचान मिलेगी, जिससे गेमिंग अनुभव बेहतर हो जाएगा। बता दें कि गरेना के रिडीम कोड रोज रिलीज किए जाते हैं। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इनसे गेम में कुछ भी पाया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में लाइव हुई Mystery Shop, बहुत सस्ते में मिल रहे बंडल और इमोट
आप फ्री फायर मैक्स के कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको यहां आज यानी 12 फरवरी के कोड बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गेमिंग कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड की समय सीमा फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। और पढें: Free Fire Max में Matrix Boi Bundle आधे Diamonds में पाएं, जानें कैसे
6KWMFJVMQQYG
F7F9A3B2K6G8
BR43FMAPYEZZ
H8YC4TN6VKQ9
FK3J9H5G1F7D
FA3S7D5F1G9H
UPQ7X5NMJ64V
FJI4GFE45TG5
4ST1ZTBZBRP9
FM6N1B8V3C4X
B6QV3LMK1TP
FT4E9Y5U1I3O
FF6YH3BFD7VT
FL2K6J4H8G5F
D8MJ4Q6LVK2R
B3G7A22TWDR7X
FQ9W2E1R7T5Y
4N8M2XL9R1G3
FU1I5O3P7A9S
S9QK2L6VP3MR
FP9O1I5U3Y2T
B1RK7C5ZL8YT
FZ5X1C7V9B2N
FR2D7G5T1Y8H
E9QH6K4LNP7V
S5PL7M2LRV8K
FFR4G3HM5YJN
Q8M4K7L2VR9J
A6QK1L9MRP5V
Z4QP8M6KNR2J
P7QH5K3LVJ9P
M2QP9L8KRV6K
R5QK4M7LVP1R
K9QP6K2MNL8V
V3QJ1M9KRP7V और पढें: Free Fire Max में गेमर्स के लिए आया नया Top-Up इवेंट, फ्री मिल रहा No Sweat इमोट
ऊपर बताए गए फ्री फायर मैक्स कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। हम आपको यहां पूरा तरीका बताएंगे, जिससे आप आसानी से कोड रिडीम करके रिवॉर्ड अनलॉक कर सकेंगे।
Disclaimer: बैटल रॉयल गेम फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। Techlusive इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।
