Instagram ने पेश किया Snapchat जैसा फीचर, अब बिना झंझट शेयर होंगे रियल मोमेंट्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 14, 2026, 11:36 AM (IST)
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर ‘Instants’ पेश किया है, जो Snapchat जैसा है। इस फीचर का मकसद लोगों को बिना ज्यादा एडिटिंग और फिल्टर के तुरंत फोटो शेयर करने का अनुभव देना है। 13 मई से इसे दुनियाभर में रोलआउट किया जा रहा है। आज के समय में युवा यूजर्स पॉलिश और परफेक्ट पोस्ट्स की बजाय रियल और प्राइवेट बातचीत को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसी बदलते ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए Instagram ने यह कदम उठाया है। Instants फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने दोस्तों के साथ पलभर के असली और अनफिल्टर्ड मोमेंट्स शेयर करना चाहते हैं। और पढें: AI क्रिएटर्स पर इंस्टाग्राम की खास नजर, टेस्ट करना शुरू किया ये फीचर
Instagram का नया Instants फीचर ऐप के DM यानी इनबॉक्स सेक्शन के अंदर दिखाई देगा। यूजर्स को चैट स्क्रीन के नीचे दाईं ओर एक छोटे फोटो स्टैक आइकन पर टैप करना होगा, जिसके बाद Instant कैमरा खुल जाएगा। यहां से यूजर लाइव फोटो क्लिक कर अपने क्लोज फ्रेंड्स या म्यूचुअल फॉलोअर्स को भेज सकते हैं। खास बात यह है कि ये फोटो देखने के बाद अपने आप गायब हो जाएंगी। Instagram ने इस फीचर में फिल्टर्स और भारी एडिटिंग ऑप्शन नहीं दिए हैं ताकि फोटो ज्यादा नेचुरल और असली लगे। यूजर्स पुरानी फोटो गैलरी से अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। और पढें: Instagram का नया Instants App, TikTok के बाद Snapchat की होगी छुट्टी! 24 घंटे बाद Photos-Videos होंगी गायब
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Instants के साथ Instagram ने कई नए टूल्स भी जोड़े हैं…
सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर भी Instagram ने कई खास इंतजाम किए हैं। कंपनी के अनुसार, Instants पर Instagram के सभी मौजूदा सेफ्टी फीचर्स लागू होंगे, जिनमें Mute, Block और Restrict जैसे ऑप्शन शामिल हैं। यूजर्स केवल अपने क्लोज फ्रेंड्स या म्यूचुअल फॉलोअर्स के साथ ही Instants शेयर कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा जोड़ी गई है। Teen Accounts और Family Centre Protections भी इस फीचर के साथ एक्टिव रहेंगे, जिससे माता-पिता अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रख सकेंगे। टीनएजर्स के लिए रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नोटिफिकेशन अपने आप म्यूट रहेंगे।
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