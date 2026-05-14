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Instagram ने पेश किया Snapchat जैसा फीचर, अब बिना झंझट शेयर होंगे रियल मोमेंट्स

Instagram ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर ‘Instants’ पेश किया है, जो Snapchat की तरह रियल और तुरंत फोटो शेयर करने का अनुभव देगा। इस फीचर में बिना फिल्टर और एडिटिंग के लाइव मोमेंट्स दोस्तों के साथ शेयर किए जा सकेंगे, साथ ही प्राइवेसी, सेफ्टी और ऑटो-डिलीट जैसे कई खास फीचर्स भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 14, 2026, 11:36 AM (IST)

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photo icon Instagram’s new Instants feature keeps sharing simple and casual

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर ‘Instants’ पेश किया है, जो Snapchat जैसा है। इस फीचर का मकसद लोगों को बिना ज्यादा एडिटिंग और फिल्टर के तुरंत फोटो शेयर करने का अनुभव देना है। 13 मई से इसे दुनियाभर में रोलआउट किया जा रहा है। आज के समय में युवा यूजर्स पॉलिश और परफेक्ट पोस्ट्स की बजाय रियल और प्राइवेट बातचीत को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसी बदलते ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए Instagram ने यह कदम उठाया है। Instants फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने दोस्तों के साथ पलभर के असली और अनफिल्टर्ड मोमेंट्स शेयर करना चाहते हैं। news और पढें: AI क्रिएटर्स पर इंस्टाग्राम की खास नजर, टेस्ट करना शुरू किया ये फीचर

Instagram Instants कैसे काम करेगा और इसमें क्या होगा खास?

Instagram का नया Instants फीचर ऐप के DM यानी इनबॉक्स सेक्शन के अंदर दिखाई देगा। यूजर्स को चैट स्क्रीन के नीचे दाईं ओर एक छोटे फोटो स्टैक आइकन पर टैप करना होगा, जिसके बाद Instant कैमरा खुल जाएगा। यहां से यूजर लाइव फोटो क्लिक कर अपने क्लोज फ्रेंड्स या म्यूचुअल फॉलोअर्स को भेज सकते हैं। खास बात यह है कि ये फोटो देखने के बाद अपने आप गायब हो जाएंगी। Instagram ने इस फीचर में फिल्टर्स और भारी एडिटिंग ऑप्शन नहीं दिए हैं ताकि फोटो ज्यादा नेचुरल और असली लगे। यूजर्स पुरानी फोटो गैलरी से अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। news और पढें: Instagram का नया Instants App, TikTok के बाद Snapchat की होगी छुट्टी! 24 घंटे बाद Photos-Videos होंगी गायब

news और पढें: Instagram यूजर्स के लिए आया नया फीचर, पोस्ट पर किए गए कमेंट को कर सकेंगे Edit

क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे?

Instants के साथ Instagram ने कई नए टूल्स भी जोड़े हैं…

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  • इनमें Archive फीचर सबसे खास है, जो यूजर्स के शेयर किए गए Instants को एक साल तक प्राइवेट तरीके से सेव रखेगा और इसे केवल वही यूजर देख पाएगा।
  • Recap फीचर पुराने Instants को एक कलेक्शन में बदल देगा, जिसे बाद में Instagram Stories के रूप में दोबारा शेयर किया जा सकता है।
  • इसके अलावा Undo बटन भी दिया गया है, जिससे गलती से भेजे गए Instant को सामने वाला देखने से पहले वापस लिया जा सकता है।
  • अगर कोई यूजर थोड़े समय के लिए इस फीचर से दूरी बनाना चाहता है, तो उसके लिए Snooze ऑप्शन भी मौजूद है।
  • Meta फिलहाल स्पेन और इटली में एक अलग Instants ऐप की टेस्टिंग भी कर रही है, जिससे यूजर्स सीधे कैमरा खोलकर तेजी से फोटो शेयर कर सकेंगे।

Instagram ने क्या सुरक्षा इंतजाम किए हैं?

सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर भी Instagram ने कई खास इंतजाम किए हैं। कंपनी के अनुसार, Instants पर Instagram के सभी मौजूदा सेफ्टी फीचर्स लागू होंगे, जिनमें Mute, Block और Restrict जैसे ऑप्शन शामिल हैं। यूजर्स केवल अपने क्लोज फ्रेंड्स या म्यूचुअल फॉलोअर्स के साथ ही Instants शेयर कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा जोड़ी गई है। Teen Accounts और Family Centre Protections भी इस फीचर के साथ एक्टिव रहेंगे, जिससे माता-पिता अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रख सकेंगे। टीनएजर्स के लिए रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नोटिफिकेशन अपने आप म्यूट रहेंगे।