Published By: Manisha | Published: May 08, 2026, 04:26 PM (IST)
Apple कंपनी स्मार्टफोन इंडस्ट्री की टॉप कंपनियों में से एक है। हालांकि, इन दिनों यह कंपनी अलग-अलग कारणों की वजह से सुर्खियों में घिरी हुई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला खुद को एप्पल कंपनी की पूर्व कर्मचारी बता रही है। इसके साथ ही उस महिला ने वीडियो के जरिए कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। महिला के मुताबिक, एप्पल कंपनी जानबूझकर अपने पुराने iPhone मॉडल्स को स्लो कर देती है, ताकी लोग मजबूरन नए आईफोन की तरह शिफ्ट हो जाएं और उन्हें खरीद लें। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: 2000 रुपये से कम महीने पर मिल रहे iPhone 15 समेत ये धांसू फोन, अभी खरीदने का बेस्ट टाइम
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला खुद को Apple की पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता रही है। इस महिला का दावा है कि एप्पल कंपनी नए iPhone लॉन्च करने के बाद अपने पुराने आईफोन्स में अपडेट रोलआउट करती है। इस अपडेट के जरिए कंपनी पुराने आईफोन्स में मालवेयर इंस्टॉल करके उन्हें खुद स्लो कर देती है। ताकी लोग स्लो आईफोन से परेशान होकर नए आईफोन में अपग्रेड हो जाएं। और पढें: Flipkart Summer Sale 2026 इस तारीख से होगी शुरू, इन लोगों को मिलेगा पहले एक्सेस
Former software engineer at Apple is whistleblowing
She says whenever Apple launches a new phone, they would push an update to older iPhones with malware to slow them down. This pushes people to upgrade
“I used to be a software engineer at Apple, and with every new phone that… pic.twitter.com/SSeTQGXvUp
— Wall Street Apes (@WallStreetApes) May 6, 2026
Apple ने फिलहाल इस वीडियो व महिला के दावे पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, वैसे ही यह वायरल हो गई है। एप्पल पर लगे इस तरह के आरोपों के बाद आईफोन यूजर्स खुद को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं।
So proud never used Iphone shiit in my life – people should just stop giving their money to Iphone tesla and all those stupid people who try to create trillion dollar companies out of fraud –
— 👑 (@Alifx2008) May 6, 2026
So proud never used Iphone shiit in my life – people should just stop giving their money to Iphone tesla and all those stupid people who try to create trillion dollar companies out of fraud –
— 👑 (@Alifx2008) May 6, 2026
So proud never used Iphone shiit in my life – people should just stop giving their money to Iphone tesla and all those stupid people who try to create trillion dollar companies out of fraud –
— 👑 (@Alifx2008) May 6, 2026
I will never buy an Apple. There is nothing Apple phones can do that Android phones cannot do and cost about half.
— TommVR (@TommVR) May 6, 2026
‼️Don’t update your old iPhones.
Otherwise the cameras for some “odd” reason will also start to all of a sudden take semi blurry not so clear pictures.
Funny how that happens.
This should be a lawsuit!
— Wonder Lia 🦸🏻♀️ (@RealLiaReyes) May 6, 2026
आपको बता दें, इससे पहले साल 2017 में ऐसा मामला देखने को मिला था। iPhone 7 लॉन्च के कुछ महीने बाद एप्पल ने एक अपडेट रिलीज किया था। इस अपडेट के बाद iPhone 6 यूजर्स ने दावा किया कि अपडेट के बाद उनके आईफोन की बैटरी तेजी से खत्म होने लगी थी। यूजर्स की शिकायत के बाद कंपनी ने एक अन्य अपडेट रिलीज किया जिसके बाद बैटरी की समस्या फिक्स हो गई थी।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information