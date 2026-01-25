Free Fire Max में Sukuna Ring इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में Ryomen Sukuna Bundle को फ्री पाने का मौका मिल रहा है। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और नया बंडल बिल्कुल फ्री पाना चाहते हैं, तो आपको इस इवेंट में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। यह फ्री फायर मैक्स का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें मिलने वाले फ्री आइटम्स आपके लक पर निर्भर करते हैं। आपको इन रिवॉर्ड्स को फ्री पाने के लिए अपना लक अजमाना पड़ता है और लक अजमाने के लिए आपको स्पिन करना होता है, जिसके लिए डायमंड्स खर्च होते हैं। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में फ्री Emote और Pets Skin पाने का मौका, आ गए आज के रिडीम कोड्स

Free Fire Max में Sukuna Ring इवेंट शुरू हो गया है, जो कि अगले कई हफ्तों तक लाइव रहने वाला है। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स Ryomen Sukuna Bundle को फ्री पा सकेंगे। यह एक खास बंडल है। यह कहने के लिए एक बंडल है, जिसमें प्लेयर्स को दो लुक मिलते हैं। इतना ही नहीं बंडल के अलावा प्लेयर्स को इस इवेंट में हिस्सा लेकर Ryomen Sukuna Voice Pack भी फ्री पाने का मौका मिलेगा। इन फ्री रिवॉर्ड्स को पाने के लिए आपको गेम में अपना लक अजमाना होगा, जिसके लिए स्पिन करना होगा। स्पिन के लिए आपको अपने डायमंड्स खर्च करने होते हैं। यहां जानें स्पिन की कीमत।

Sukuna Ring इवेंट में Spin की कीमत

Sukuna Ring इवेंट में 1 स्पिन बिल्कुल फ्री है। वहीं, 5 स्पिन के लिए आपको 90 की जगह सिर्फ 45 डायमंड्स ही खर्च करने होंगे।

रिवॉर्ड्स

1. Ryomen Sukuna Bundle

2. Ryomen Sukuna Voice Pack

3. Jujustu Universal Token

4. x2 Jujustu Universal Token

5. x5 Jujustu Universal Token

6. x10 Jujustu Universal Token

Sukuna Ring इवेंट को कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. अब स्टोर सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपक हाइलाइट्स में Sukuna Ring इवेंट का बैनर दिख जाएगा।

4. इस बैनर पर क्लिक करके आपको इवेंट से जुड़ी डिटेल्स मिलेंगी।