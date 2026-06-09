Free Fire Max में Faded Wheel इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में Reverse Penalty जैसे एनिमेशन पाने का मौका मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप गेम में नए इन-गेम आइटम्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप इस इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। सिर्फ एनिमेशन ही नहीं बल्कि इस फेडेड व्हिल इवेंट में प्लेयर्स को कई अन्य आइटम्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इस इवेंट की खास बात यह है कि रिवॉर्ड के 10 आइटम्स में से आप सिर्फ 8 आइटम्स के लिए ही अपना लक अजमाते हैं। 10 में से 2 आइटम्स को आपको रिमूव करना होता है, जिसके लिए आप अपनी इन-गेम करेंसी खर्च नहीं करना चाहते। और पढें: Free Fire MAX में बनना है Headshot King, मैच खेलते वक्त अपनाएं ये Pro Tips

Free Fire Max में Faded Wheel इवेंट शुरू हो गया है, जो कि कई हफ्तों तक जारी रहेगा। फेडेड व्हिल इवेंट में 10 आइटम्स की लिस्ट आपके सामने होती है, जिसमें से आप किन्ही 8 आइटम्स के लिए अपना लक अजमा सकते हैं। 10 में से 2 आइटम्स को आपको रिमूव करना होगा। आपको बता दें, फ्री फायर मैक्स के लक रॉयल इवेंट में फ्री आइटम्स पाने के लिए आपको डायमंड्स खर्च करना होता है। डायमंड्स खर्च करके जैसे ही आप स्पिन करेंगे, वैसे ही आपको फ्री रिवॉर्ड्स प्राप्त होंगे। यहां देखें कितनी है स्पिन की कीमत। और पढें: Free Fire Max में Football Royal इवेंट लाइव, Pampas Eagles पाने का मौका

Spin की कीमत

Faded Wheel इवेंट में कुल मिलाकर आप 8 स्पिन करते हैं। पहले स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, दूसरे स्पिन के लिए 19 डायमंड्स खर्च करने होते हैं। तीसरे स्पिन की कीमत 39 डायमंड्स है। चौथा स्पिन 69 डायमंड्स में होता है। पांचवा स्पिन 99 डायमंड्स में होता है। छठा स्पिन 149 डायमंड्स का है। सातवां स्पिन 199 डायमंड्स का है। वहीं, आठवां स्पिन 499 डायमंड्स है। और पढें: Free Fire Max में Shuffling Emote आधे Diamonds में करें Claim, Daily Special हुआ अपडेट

रिवॉर्ड्स लिस्ट

1. Reverse Penalty

2. Enhance Hammer

3. Universal Voucher

4. No 18 Maroon Jersey

5. Super Leg Pocket

6. Tactical Market

7. No 18 Maroon Jersey (Bottom)

8. SPAS12 Plague Doctor Weapon Loot Crate

9. Team Booster

10. Sports Car Pitch Dasher

आप इन 10 आइटम्स में से एक किसी 8 आइटम्स के लिए अपना लक अजमा सकते हैं।

इवेंट कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपको हाइलाइट्स में जाना है।

4. हाइलाइट्स में आपको Faded Wheel इवेंट का बैनर दिख जाएगा।

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5. जैसे ही आप इस बैनर पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स मिल जाएंगी।