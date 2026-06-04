Published By: Manisha | Published: Jun 04, 2026, 05:36 PM (IST)
Free Fire Max में Football Royal इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में फुटबॉल थीम के इन-गेम आइटम्स मिल रहे हैं, जिसमें Pampas Eagles व Bullfighter आदि शामिल है। Others Prize की बात करें, तो इसमें Song of Hana (Kingfisher + M500) Weapon Loot Crate जैसी कई लूट क्रेट आदि शामिल है। यह गेम में लाइव होने वाला लक रॉयल इवेंट है, जिसमें यूजर्स को फ्री आइटम्स पाने के लिए स्पिन करके अपना लक अजमाना पड़ता है। स्पिन के लिए आपको Diamonds का इस्तेमाल करना होगा, जो कि गेम की इन-गेम करेंसी है। हर स्पिन पर आपको एक रिवॉर्ड फ्री मिलेगा। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में Shuffling Emote आधे Diamonds में करें Claim, Daily Special हुआ अपडेट
Free Fire Max में Football Royal इवेंट लाइव हो चुका है। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट में यूजर्स को Football Royal थीम के आइटम्स फ्री मिल रहे हैं, जिसमें टॉप, बॉटम, शूज व लूट क्रेट आदि शामिल है। यह एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें फ्री रिवॉर्ड पाने के लिए आपको स्पिन करना होता है। हर स्पिन पर आपको 1 रिवॉर्ड फ्री मिलते हैं। जैसे कि हमने बताया इसमें Pampas Eagles व Bullfighter आदि शामिल है। यहां जानें 1 स्पिन की कीमत। और पढें: Free Fire Max में P90 Gilded Corrosion गन स्किन पाएं FREE, गेम में EVO Vault इवेंट हुआ शुरू
1 स्पिन की कीमत 15 डायमंड्स है। इसमें 5 स्पिन की कीमत 75 डायमंड्स है, जिसे आप 67 डायमंड्स में ही क्लेम कर सकेंगे। और पढें: Free Fire Max में Sleepy Ring हुआ शुरू, Sleepyhead Bundle फ्री पाने का सुनहरा मौका
1. Pampas Eagle
2. Bullfighter
3. Golden Caffeine
4. Carribean Hurricane
5. Three Lions
6. La Coq Gaulois
7. Iron Tank
8. Aztec Eagle
9. Inca Warrior
10. Navigator
11. The Claw of Charrua
12. Red Sea Breeze
13. King of Lions
14. Conqueror’s Blue
15. Blue Shores
16. White Hurricane
17. Shadows
18. Bronze Boot
19. Shining Boot
1. Song of Hana (Kingfisher + M500) Weapon Loot Crate
2. Wilderness Hunter Weapon Loot Crate
3. Time Travellers Weapon Loot Crate
4. Riverdust Splasher (M24 + P90) Weapon Loot Crate
5. Cheetah Weapon Loot Crate
6. Star Soul Pink Devil Weapon Loot Crate
7. Skyline Loot Crate
8. Tactical Market
9. Team Booster
10. Enhance Hammer Super Leg Pocket
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