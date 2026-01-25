Written By Manisha

Free Fire Max redeem codes Today 25 January 2026: फ्री फायर मैक्स में आज 25 जनवरी 2026 के रिडीम कोड्स दस्तक दे चुके हैं। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं, तो जानते ही होंगे कि गेम डेवलपर कंपनी गेम में आए दिन नए-नए इन गेम आइटम्स जोड़ती रहती है, जिसमें वेपन स्किन, ग्लू वॉल स्किन, कैरेक्टर, कैरेक्टर आउटफिट व पेट आदि शामिल है। गेम में मौजूद नए इन-गेम आइटम्स की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिसे पाने के लिए आपको अपनी काफी ज्यादा इन-गेम करेंसी डायमंड्स को खर्च करना पड़ता है जो कि असली पैसों से आते हैं। हालांकि, फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड्स में ऐसा नहीं होता। रिडीम कोड्स आपको गेम में मौजूद नए इन-गेम आइटम्स को फ्री में एक्सेस दिलाता है।

Free Fire Max में 12 से 16 डिजिट के कोड्स रिलीज होते हैं, जिसे रिडीम करके प्लेयर्स खूब सारे इन-गेम आइटम्स को फ्री पा सकते हैं। अगर आप गेम में बिना पैसे खर्च करके इन-गेम आइटम्स पाना चाहते हैं, तो रिडीम कोड्स आपके लिए बेस्ट च्वाइस है। ध्यान रहे ये कोड्स कुछ ही समय के लिए लाइव होते हैं। यदि समय रहते आपने कोड्स को रिडीम नहीं किया, तो आप उनके द्वारा मिलने वाले फ्री रिवॉर्ड्स का फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा, कंपनी हर रीजन के लिए अलग कोड्स रिलीज करती है। भारतीय प्लेयर सिर्फ भारतीय सर्वर के लिए जारी रिडीम कोड्स का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां देखें 25 जनवरी 206 के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट।

Free Fire MAX Redeem Codes January 25

​FFPLUFBVSLOT

​MCPW3D28VZD6

​ZZZ76NT3PDSH

​V427K98RUCHZ

​J3ZKQ57Z2P2P

​3IBBMSL7AK8G

​B3G7A22TWDR7X

​4ST1ZTBE2RP9

​6KWMFJVMQQYG

​EYH2W3XK8UPG

​FF7MUY4ME6SC

​U8S47JGJH5MG

​VNY3MQWNKEGU

​ZZATXB24QES8

​UPQ7X5NMJ64V

​H8YC4TN6VKQ9

​FJ6AT3ZREM45

​FFN9Y6XY4Z89

​MN3XK4TY9EP1

​FFIC33NTEUKA

​HFNSJ6W74Z48

​TFX9J3Z2RP64

​WD2ATK3ZEA55

​D6F8G1L3M7R9XKY

​Y9X5K1H4C6P2W3TN

How to Redeem Free Fire Max Codes

1. Free Fire Max रिडीम कोड्स को रिडीम करने के लिए आपको कंपनी की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट https://reward.ff.garena.com/en पर जाना होगा।

2. यहां आपको अपनी गेम मेल आईडी से लॉग-इन करना होगा।

3. इसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां सामने एक बॉक्स दिखेगा।

4. इस बॉक्स में आपको कोड्स को कॉपी करके पेस्ट करना होगा।

5. अब कोड्स कंफर्म करके सबमिट कर दें। इस तरह आप अपने कोड्स को रिडीम कर सकेंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।