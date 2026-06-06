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Free Fire MAX में बनना है Headshot King, मैच खेलते वक्त अपनाएं ये Pro Tips

Free Fire MAX में हेडशॉट लगाने के लिए सिर्फ AIM बेहतर होना काफी नहीं है, बल्कि क्रॉसहेयर और सेटिंग जैसी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है। नीचे कुछ टिप्स बताए गए हैं। इन्हें फॉलो करने से हेडशॉट एक्यूरेसी को सुधारा जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 06, 2026, 04:56 PM (IST)

Free Fire MAX

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अगर आप Free Fire Max खेलते हैं, तो आपको पता होगा कि क्लोज रेंज की फाइट्स जीतने के लिए हेडशॉट लगाना पड़ता है। हालांकि, हेडशॉट लगाना जितना सुनने में आसान लगता है, उतना है नहीं। ज्यादातर खिलाड़ी हेडशॉट नहीं लगा पाते हैं और जल्दी नॉक आउट हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्किल में महारत हासिल करने के लिए प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान बदलाव और कुछ बातों का ध्यान रखकर एक्यूरेसी को बेहतर बनाया जा सकता है। हम इस गेमिंग गाइड में प्रो प्लेयर्स द्वारा शेयर किए गए काम के Tips देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से आप आसानी से हेडशॉट लगा सकेंगे। news और पढें: Free Fire Max में Football Royal इवेंट लाइव, Pampas Eagles पाने का मौका

Aim

फ्री फायर मैक्स में हेडशॉट लगाना है, तो गन प्वाइंट को सही जगह AIM करना बहुत जरूरी है। इससे निशाना लगाने में आसानी होती है। हेडशॉट लगाने के लिए गन के क्रॉसहेयर दुश्मन के सिर पर प्वाइंट करना है और फायर करना है। इससे हेडशॉट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। news और पढें: Free Fire Max में Shuffling Emote आधे Diamonds में करें Claim, Daily Special हुआ अपडेट

Headshot Techniques

Drag Headshot: हेडशॉट लगाने के लिए फायर करते वक्त स्क्रीन पर उंगली को हल्का ऊपर की ओर स्वाइप करें। इससे बुलेट सीधे सिर में जाकर लगेगी।
One-Tap: Burst मोड की जगह वन टैप शूट मोड का इस्तेमाल करें। इससे सिर पर निशाना लगाने में आसानी होगी। news और पढें: Free Fire Max में P90 Gilded Corrosion गन स्किन पाएं FREE, गेम में EVO Vault इवेंट हुआ शुरू

Right Time

अक्सर देखा गया है कि प्लेयर्स बुलेट से बचने के लिए लगातार जम्प और रनिंग करते रहते हैं। इससे उन पर निशाना साधना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हेडशॉट लगाने के लिए सही मौके का इंतजार करें। फिर फायर करें।

Training

फ्री फायर मैक्स में ट्रेनिंग मोड है। इसमें प्लेयर्स जाकर शूटिंग का अभ्यास कर सकते हैं और Aim और कंट्रोल जैसी स्किल को सुधार सकते हैं। हमारा कहना है कि हेडशॉट लगाने के लिए कम से कम 15 मिनट इस मोड में प्रैक्टिस करें। इससे आपकी हेडशॉट एक्यूरेसी में सुधार होगा।

Sensitivity Settings

  • Red Dot 90 to 100
  • General 95 to 100
  • 2x Scope 85 to 95
  • 4x Scope 70 to 80
  • Sniper Scope 45 to 55
  • Free Look 60 to 70

नोट : ये Sensitivity Settings कई प्रो प्लेयर्स द्वारा साझा की है। आप अपनी गेमिंग क्षेली के हिसाब से सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स को कब लॉन्च किया गया था ?
Ans. इस मोबाइल गेम को साल 2021 में लॉन्च किया गया था। यह गेम गूगल प्ले-स्टोर पर उपलब्ध है।

2. फ्री फायर मैक्स में जल्दी किल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ?
Ans. अगर इस बैटल रॉयल गेम में जल्दी किल निकालने है, तो हेडशॉट लगाना अनिवार्य है।

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3. फ्री फायर को क्यों बैन किया गया था ?
Ans. इस मोबाइल गेम को यूजर्स के डेटा और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बैन किया गया था।