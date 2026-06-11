लंबी Road Trip पर निकलते वक्त अपने साथ रखें ये काम के Gadgets, सफर बनेगा सुरक्षित और मजेदार

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 11, 2026, 10:17 AM (IST)
Essential Gadgets For Road Trips: जब भी रोड ट्रिप का जिक्र होता है, तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये ट्रिप रोमांच और सुकून से भरी होती है। अपनों के साथ ये ट्रिप और भी मजेदार बन जाती है। हालांकि, ऐसी यात्राओं के दौरान कुछ गैजेट्स को अपने साथ ले जाना भी बहुत जरूरी होता है। हम आपको इस खबर में कुछ काम के डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आपकी यात्रा सुगम और सुरक्षित बनेगी। आप सभी से कनेक्ट भी रहेंगे। और पढें: IndiGo फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट के पीछे हो सकते हैं ये बड़े कारण, जानें यहां
एक समय था, जब डैश कैम बहुत महंगे होते हैं, लेकिन अब 1080p वीडियो क्वालिटी वाले डैश कैम बजट में आसानी से मिल जाते हैं। इनकी खासियत है कि ये कैमरा आपकी पूरी ड्राइव रिकॉर्ड करता है, जिससे दुर्घटना या किसी विवाद की स्थिति में सबूत मिल जाता है। इसके इस्तेमाल से सुरक्षा मिलती है और सफर आरामदायक बन जाता है। इन्हें अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से 2 से 3 हजार में खरीदा जा सकता है। और पढें: Valentines Day के मौके पर पार्टनर को गिफ्ट करें ये गैजेट्स, कीमत 679 रुपये से शुरू, बजट में बनेगी बात
आजकल मार्केट में 10 से 20 हजार एमएएच कैपेसिटी वाले पावर बैंक मिलते हैं। इनकी मदद से बिना बिजली के भी फोन को चार्ज किया जा सकता है। आपको ये पावर बैंक शॉपिंग साइट और ऑफलाइन स्टोर में 1 से 2 हजार रुपये के बीच मिल जाएंगे। और पढें: Power Bank खरीदते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा नुकसान
डुअल पोर्ट कार फास्ट चार्जर अहम गैजेट्स में से एक है। इस चार्जर की मदद से एक समय पर अपने फोन और कैमरा जैसे दूसरे डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। इसे यूज करने से फायदा ये होगा कि यात्रा के दौरान आपके फोन या फिर दूसरे गैजेट की बैटरी कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे चार्जर को 500 से 1200 रुपये के बीच खरीदा जा सकता है।
अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोग फोन को हाथ में पकड़कर ड्राइव करते हैं। इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बेहतर है कि मैग्नेटिक फोन माउंट का उपयोग करें। इसे डैशबोर्ड या एसी वेंट के पास लगाएं। इससे आपको फोन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे फोकस के साथ ड्राइविंग करते वक्त फोन देख पाएंगे। आपको बता दें कि अच्छे फोन माउंट आपको 300 से 800 रुपये के बीच मिल जाएंगे।
लंबी रोड ट्रिप के दौरान टायर में हवा कम हो जाती है। इससे टायर के फटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए टायर इन्फ्लेटर कैरी करने की सलाह दी जाती है। इस डिवाइस की मदद से कुछ मिनटों में टायर की हवा भर जाती है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 2000 से 3000 रुपये के बीच कई इन्फ्लेटर मौजूद हैं, जो आपके काम आ सकते हैं।
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