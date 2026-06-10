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Anthropic ने पेश किया नया Claude Fable 5, क्या ये आम यूजर्स के लिए अब तक का सबसे एडवांस AI है?

Anthropic ने अपना नया AI मॉडल Claude Fable 5 लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी अब तक का सबसे शक्तिशाली AI मॉडल बता रही है। यह मॉडल कोडिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, तस्वीरों को समझने और मुश्किल कामों को पूरा करने में पहले से बेहतर प्रदर्शन करता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 10, 2026, 04:18 PM (IST)

Anthropic Claude Fable 5

photo icon Anthropic's new Claude Fable 5 AI model focuses on coding, research, vision understanding, and long-running reasoning tasks.

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Anthropic ने अपना नया AI मॉडल Claude Fable 5 पेश कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह उसका अब तक का सबसे ताकतवर AI मॉडल है, जो कोडिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, तस्वीरों को समझने और लंबे समय तक चलने वाले मुश्किल कामों को पहले से बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके साथ कंपनी ने Claude Mythos 5 नाम का एक और एडवांस्ड मॉडल भी पेश किया है, लेकिन फिलहाल इसे सिर्फ कुछ साइबर सुरक्षा और रिसर्च संस्थानों को ही दिया जाएगा। Anthropic के मुताबिक, Claude Fable 5 पहली बार आम यूजर्स को भी Mythos जैसे एडवांस्ड फीचर्स का फायदा देगा, जिससे बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम करना आसान होगा। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल पुराने Claude वर्जन की तुलना में ज्यादा स्मार्ट, तेज और भरोसेमंद है। news और पढें: AI बन सकता है दुनिया के लिए खतरा, IMF की डराने वाली चेतावनी

Claude Fable 5 पुराने AI मॉडल्स से कितना बेहतर है?

Claude Fable 5 को ऐसे कामों के लिए बनाया गया है, जिनमें लंबे समय तक सोच-विचार करना, बड़ी मात्रा में जानकारी को समझना और कई चरणों में किसी समस्या का समाधान करना शामिल हो। Anthropic का कहना है कि यह मॉडल बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी को याद रख सकता है और लंबे डॉक्यूमेंट या लंबी बातचीत के दौरान भी अपना फोकस बनाए रखता है। कंपनी के मुताबिक, जैसे-जैसे कोई काम ज्यादा मुश्किल होता है, Claude Fable 5 की क्षमता पुराने Claude मॉडल्स से कहीं बेहतर दिखाई देती है। यह मॉडल काम के दौरान नोट्स और मेमोरी का इस्तेमाल करके अपने जवाबों को और बेहतर बना सकता है। फिलहाल Claude Fable 5 को Claude API, Enterprise प्लान और कुछ चुनिंदा सब्सक्रिप्शन प्लान्स के जरिए उपलब्ध कराया गया है। news और पढें: अब इंसानों की तरह सीखने लगा AI, Anthropic के Claude में आया खास फीचर

कोडिंग, रिसर्च और विजन टास्क में यह क्या-क्या कर सकता है?

Anthropic का कहना है कि Claude Fable 5 की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षमता है। कंपनी के अनुसार, पेमेंट कंपनी Stripe ने टेस्टिंग के दौरान इस मॉडल की मदद से 5 करोड़ लाइनों वाले Ruby कोड को सिर्फ एक दिन में नए सिस्टम में ट्रांसफर कर लिया। यही काम आमतौर पर किसी डेवलपर टीम को पूरा करने में कई महीने लग सकते हैं। इसके अलावा Fable 5 डॉक्यूमेंट पढ़ने, चार्ट समझने, वित्तीय डेटा का एनालिसिस करने और मुश्किल समस्याओं को हल करने में भी बेहतर प्रदर्शन करता है। कंपनी ने इसके विजन फीचर्स को भी काफी मजबूत बनाया है। यह मॉडल वैज्ञानिक चार्ट्स, स्क्रीनशॉट्स और बाकी तस्वीरों से जरूरी जानकारी निकाल सकता है। Anthropic ने एक उदाहरण में दिखाया कि Claude Fable 5 केवल स्क्रीनशॉट्स देखकर ही Pokémon FireRed गेम को पूरा करने में सफल रहा, जबकि उसे गेम का मैप या कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई थी। इससे पता चलता है कि यह मॉडल तस्वीरों और विजुअल जानकारी को समझने में काफी सक्षम है। news और पढें: Anthropic ने Claude AI को बनाया और ज्यादा पावरफुल, कंपनी ने नए 'Creative Connectors' किए रोल आउट

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Anthropic ने Claude Fable 5 में कौन-कौन से सुरक्षा फीचर्स जोड़े हैं?

Anthropic ने कहा है कि Claude Fable 5 को सुरक्षित बनाने के लिए कई नए सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं। कंपनी का मानना है कि साइबर सुरक्षा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और दूसरे संवेदनशील क्षेत्रों में AI का गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से मॉडल में खास AI सिस्टम लगाए गए हैं, जो जोखिम वाली Requests की पहचान कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या अनुरोध संवेदनशील कैटेगरी का होता है, तो उसे अपने आप अधिक सुरक्षित मॉडल Claude Opus 4.8 के पास भेज दिया जाता है और यूजर को इसकी जानकारी भी दी जाती है। कंपनी के मुताबिक, 95% से ज्यादा बातचीत बिना किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप के सामान्य रूप से पूरी हो जाती है। कीमत की बात करें तो Claude Fable 5 और Mythos 5 दोनों के लिए 10 डॉलर प्रति मिलियन इनपुट टोकन और 50 डॉलर प्रति मिलियन आउटपुट टोकन शुल्क रखा गया है। फिलहाल Pro, Max, Team और Enterprise प्लान के यूजर्स इसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, भविष्य में कंपनी इसके लिए यूसेज-आधारित क्रेडिट सिस्टम लागू कर सकती है, यानी जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा क्रेडिट खर्च होगा।