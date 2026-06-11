Motorola Edge 70 Pro+ की सेल आज से होगी शुरू, बंपर छूट के साथ मिलेगी सस्ती EMI

Motorola Edge 70 Pro+ को पिछले सप्ताह भारतीय बाजार में उतारा गया था। आज यानी 11 जून 2026 इस स्मार्टफोन की पहली सेल Flipkart पर दोपहर 12 बजे लाइव होने वाली है। इस पर बंपर बैंक छूट से लेकर किफायती EMI तक ऑफर की जा रही है। इसमें 50MP कैमरा, MediaTek चिपसेट और फास्ट चार्जिंग से लैस 6500mAh बैटरी जैसे धाकड़ फीचर्स मिलते हैं। चलिए जानते हैं मोटोरोला के लेटेस्ट फोन की कीमत, उस पर मिलने वाली डील और उसके फीचर्स… और पढें: Motorola Edge 70 Pro+ 5G भारत में लॉन्च, 50MP सेल्फी कैमरा और 6500mAh बैटरी के साथ मचाएगा धमाल

प्राइस और डिस्काउंट डील

मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट 12GB+256GB स्टोरेज में पेश किया गया है। इस फोन की कीमत 47,999 रुपये है। इस पर 3000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 2250 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन पर 24 महीने यानी 2 साल के लिए 2179 रुपये की EMI भी दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है। और पढें: Motorola Edge 70 Pro+ फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 50MP कैमरा के साथ मिलेगा धाकड़ लुक

ऐसे हैं Motorola Edge 70 Pro+ के फीचर्स

Specification Motorola Edge 70 Pro+ Operating System Android 16 Processor MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4nm) GPU ARM Mali-G720 MC8 RAM 12GB Storage 256GB Internal Storage Battery 6500mAh Wired Charging 90W Fast Charging Wireless Charging 15W Wireless Charging Display Size 6.8-inch AMOLED Resolution 2772 × 1272 Pixels Refresh Rate 144Hz Peak Brightness 5200 nits Display Protection Corning Gorilla Glass 7i Main Camera 50MP Sony LYTIA-710 Sensor, f/1.8 Aperture, OIS Telephoto Camera 50MP Periscope Telephoto Lens Video Recording Up to 4K Video Recording Water & Dust Resistance IP68 + IP69 Rating Security In-display Fingerprint Sensor, Face Unlock Audio Stereo Speakers Additional Sensors Multispectral Sensor Connectivity Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C, SIM Card Slot Dimensions 162.7 x 75.6 x 7.19mm

मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए MediaTek Dimensity 8500 Extreme 4nm प्रोसेसर और Arm Mail-G720 MC8 GPU दिया गया है। इसकी रैम 12 जीबी है। इसमें 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और पढें: Motorola Razr Fold की भारत में पहली सेल लाइव, मिल रहा 10,000 से ज्यादा का डिस्काउंट

इस मोबाइल फोन में फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का LYTIA-710 सेंसर मिलता है। इसका अपर्चर f/1.8 है। यह OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके साथ 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी दिया है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है। इसे IP68 + IP69 रेटिंग मिली है। इसका अर्थ है कि यह वॉटर और डस्ट रसिस्टेंट है।

डिस्प्ले और कनेक्टिविटी

मूवी-वेब सीरीज देखने और गेम खेलने के लिए Edge 70 Pro+ फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले लगा है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स और रेजलूशन 2772 x 1272 पिक्सल है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी लगा है।

पर्सनल फोटो, डॉक्यूमेंट और वीडियो जैसे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है। इस डिवाइस में multispectral सेंसर और स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। इसके अलावा, फोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 162.7 x 75.6 x 7.19mm और वजन 190 ग्राम है।

FAQs

1. Motorola Edge 70 Pro+ को कब पेश किया गया था ?

Ans. मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को 4 जून को लॉन्च किया गया था।

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2. इस डिवाइस में कितने mAh की बैटरी मिलती है ?

Ans. कंपनी ने एज 70 प्रो प्लस में 6500mAh की बैटरी दी है।