Free Fire Max Redeem Codes Today 7 March 2026: लेटेस्ट कोड आउट, फ्री में मिलेंगे Skin-Bundle जैसे ढेरों आइटम

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 07, 2026, 08:58 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes Today 7 March 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए गरेना रोजाना रिडीम कोड रिलीज करता है। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के वेपन स्किन, लूट क्रेट, इमोट और बंडल जैसे ढेरों आइटम रिवॉर्ड के तौर पर अनलॉक किए जा सकते हैं। इनसे न केवल गेम मजेदार बनता है बल्कि डायमंड की खपत भी नहीं होती है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 March 2026: आज मिलेंगे भर-भर के फ्री रिवॉर्ड्स, ऐसे करें तुरंत क्लेम
अगर आप फ्री फायर मैक्स खिलाड़ी हैं और फ्री ईनाम पाने की चाह रखते हैं, तो आज यानी 7 मार्च के रिडीम कोड आपके लिए हैं। हम आपको यहां लेटेस्ट कोड और उन्हें रिडीम करने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से रिवॉर्ड क्लेम कर पाएंगे। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 5 March 2026: आज होगी फ्री रिवॉर्ड की बारिश
फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इन कोड को नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Holi Ring इवेंट शुरू, Gulaal Guard Gloo Wall skin मिल रहा FREE
FF7MUY4ME6SC
ZRW3J4N8VRX5
TFX9J3Z2RP6G
FQ9W2E1R7T5Y
FE2R8T6Y4U1I
F7F9A3B2K6G8
FU1I5O3P7A9S
Y9X5K1H4C6PB
P9O1I2U3Y4T5
4N8M2XL9R1HK
WD2ATK3ZE55X
HFNSJ6W74ZK8
RD3TZK7WME65
F8YC4TN6VKQ9
V44ZX8Y7GJH5
FF9MJ31CXKRG
FFW2Y7NQFV9S
FFMC2SJLKXSB
4ST1ZTBZBRP9
FL2K6J4H8G5F
UPQ7X5NMJ64V
S9QK2L6VP3MR
FFR4G3HM5YJN
6KWMFJVMQQYG
XZDJZE25WEFJ
FFUMCPSJ99S3
FFJYBGD8H1H4
FZ5X1C7V9B2N
B1RK7C5ZL8YT
TX4SC2VUNPKF
RHTG9VOLTDWP
N7QK5L3MRP9J
FM6N1B8V3C4X
FA3S7D5F1G9H
FK3J9H5G1F7D
F7FGYJUR76JH
D6F8G1L3M7R9
BR43FMAPYEZZ
ZZZ76NT3PDSH
FFPURTQPFDZ9
यहां फ्री फायर मैक्स के कोड रिडीम करने का तरीका बताया गया है :-
1. फ्री फायर मैक्स की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
2. इस साइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
4. कोड दर्ज करें और एक बार कंफर्म करें।
5. इसके बाद सबमिट कर दें।
6. इस तरह कोड रिडीम हो जाएगा।
यदि कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ जाए कि कोड आपके रीजन का नहीं है या फिर समय सीमा समाप्त होने के कारण एक्सपायर हो चुका है। बता दें कि गरेना की ओर से जारी किए गए गेमिंग कोड हर रीजन में अलग होते हैं। एक रीजन के कोड को दूसरे रीजन में यूज नहीं किया जा सकता है। इनकी समय अवधि तय होती है। इसके खत्म होने पर कोड खुद ब खुद एक्सपायर हो जाते हैं।
