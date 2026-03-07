comscore
  Free Fire Max Redeem Codes Today 7 March 2026 Out Get Skin Emotes Crates Bundle More

Free Fire Max Redeem Codes Today 7 March 2026: लेटेस्ट कोड आउट, फ्री में मिलेंगे Skin-Bundle जैसे ढेरों आइटम

Free Fire Max Redeem Codes Today 7 March 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड आ चुके हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के स्किन और क्रेट जैसे आइटम अपने नाम किए जा सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 07, 2026, 08:58 AM (IST)

Free Fire Max (86)
Free Fire Max Redeem Codes Today 7 March 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए गरेना रोजाना रिडीम कोड रिलीज करता है। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के वेपन स्किन, लूट क्रेट, इमोट और बंडल जैसे ढेरों आइटम रिवॉर्ड के तौर पर अनलॉक किए जा सकते हैं। इनसे न केवल गेम मजेदार बनता है बल्कि डायमंड की खपत भी नहीं होती है। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 March 2026: आज मिलेंगे भर-भर के फ्री रिवॉर्ड्स, ऐसे करें तुरंत क्लेम

अगर आप फ्री फायर मैक्स खिलाड़ी हैं और फ्री ईनाम पाने की चाह रखते हैं, तो आज यानी 7 मार्च के रिडीम कोड आपके लिए हैं। हम आपको यहां लेटेस्ट कोड और उन्हें रिडीम करने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से रिवॉर्ड क्लेम कर पाएंगे। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 5 March 2026: आज होगी फ्री रिवॉर्ड की बारिश

Free Fire Max 7 March Redeem Codes

फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इन कोड को नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में Holi Ring इवेंट शुरू, Gulaal Guard Gloo Wall skin मिल रहा FREE

FF7MUY4ME6SC
​ZRW3J4N8VRX5
​TFX9J3Z2RP6G
​FQ9W2E1R7T5Y
​FE2R8T6Y4U1I
​F7F9A3B2K6G8
​FU1I5O3P7A9S
​​Y9X5K1H4C6PB
​P9O1I2U3Y4T5
​4N8M2XL9R1HK
​WD2ATK3ZE55X
​HFNSJ6W74ZK8
​RD3TZK7WME65
​F8YC4TN6VKQ9
​V44ZX8Y7GJH5
​FF9MJ31CXKRG
​FFW2Y7NQFV9S
​FFMC2SJLKXSB
​4ST1ZTBZBRP9
FL2K6J4H8G5F
​UPQ7X5NMJ64V
​S9QK2L6VP3MR
​FFR4G3HM5YJN
​6KWMFJVMQQYG
​XZDJZE25WEFJ
​FFUMCPSJ99S3
​FFJYBGD8H1H4
​FZ5X1C7V9B2N
​B1RK7C5ZL8YT
​TX4SC2VUNPKF
​RHTG9VOLTDWP
​N7QK5L3MRP9J
FM6N1B8V3C4X
​FA3S7D5F1G9H
​FK3J9H5G1F7D
​F7FGYJUR76JH
​D6F8G1L3M7R9
​BR43FMAPYEZZ
​ZZZ76NT3PDSH
​FFPURTQPFDZ9​

कैसे करें आज के कोड रिडीम ?

यहां फ्री फायर मैक्स के कोड रिडीम करने का तरीका बताया गया है :-

1. फ्री फायर मैक्स की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
2. इस साइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
4. कोड दर्ज करें और एक बार कंफर्म करें।
5. इसके बाद सबमिट कर दें।
6. इस तरह कोड रिडीम हो जाएगा।

यदि कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ जाए कि कोड आपके रीजन का नहीं है या फिर समय सीमा समाप्त होने के कारण एक्सपायर हो चुका है। बता दें कि गरेना की ओर से जारी किए गए गेमिंग कोड हर रीजन में अलग होते हैं। एक रीजन के कोड को दूसरे रीजन में यूज नहीं किया जा सकता है। इनकी समय अवधि तय होती है। इसके खत्म होने पर कोड खुद ब खुद एक्सपायर हो जाते हैं।