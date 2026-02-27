Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Superstar Weekend बंडल आज, ऐसे करें Unlock

Free Fire Max में गेमर्स को ध्यान में रखकर डेली स्पेशल को अपडेट किया गया है। इस खास स्टोर में आज सुपरस्टार वीकेंड बंडल, थ्रैश मैटेलिक ग्लू वॉल स्किन और वेपन लूट क्रेट जैसे शानदार आइटम मिल रहे हैं। इन सभी को बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। आइए 27 फरवरी के डेली स्पेशल स्टोर पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं इसमें मिलने वाले आइटम और उनकी कीमत… और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 27 February 2026: आज फ्री रिवॉर्ड की बारिश, कोड तुरंत करें क्लेम

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल बेहद खास स्टोर है। इसमें प्रीमियम गेमिंग आइटम मिलते हैं, जिनपर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इससे गेमिंग आइटम्स को आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। गरेना का मानना है कि इस स्टोर से डायमंड की बचत होती है और एक्सक्लूसिव आइटम क्लेम करने का मौका मिलता है।

Daily Special Items

Scorpio Token Crate की असली कीमत 40 डायमंड है, लेकिन यह डेली स्पेशल में केवल 20 डायमंड में मिल रहा है।

Superstar Weekend Bundle को डेली स्पेशल से 449 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी असली कीमत 899 डायमंड है।

Full Arm Tattoo डेली स्पेशल स्टोर में 599 डायमंड की जगह 299 डायमंड में मिल रहा है।

Gloo Wall-Thrash Metallic ग्लू वॉल स्किन को 299 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है। इसका असली प्राइस 599 डायमंड है।

Pet Skin-Recollective Kactus को डेली स्पेशल से 199 डायमंड की जगह 99 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

Fiery Rush Weapon Loot Crate का ओरिजनल प्राइस 40 डायमंड है, लेकिन यह डेली स्पेशल में 20 डायमंड में मिल रहा है।

कैसे एक्सेस करें स्पेशल स्टोर

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन से स्टोर सेक्शन में जाएं।

3. यहां आपको टैब सेक्शन में डेली स्पेशल दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।

4. अब आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल ओपन हो जाएगा।

5. यहां से आप जिस आइटम को अनलॉक करना चाहते हैं, उस पर टैप करिए।

6. परचेज बटन दबाएं।

7. इसके बाद गेमिंग आइटम आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।

दिमाग में रखने वाली बात

गरेना फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल गेमर्स के लिए रोज अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इस कारण गेमर्स को जल्द से जल्द खरीदारी करने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी ऊपर बताए गए आइटम को पाना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल में जाकर उन्हें सस्ते में खरीद लें।