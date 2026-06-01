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Free Fire Max में Sleepy Ring हुआ शुरू, Sleepyhead Bundle फ्री पाने का सुनहरा मौका

Free Fire Max में Sleepy Ring नाम का नया इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में Sleepyhead Bundle से लेकर Duchess of Terrorland Bundle जैसे आइटम्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है।

Published By: Manisha | Published: Jun 01, 2026, 03:35 PM (IST)

Bundle (93)
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Free Fire Max में Sleepy Ring शुरू हो चुका है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में कई तरह के बंडल्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इस लिस्ट में Sleepyhead Bundle और Duchess of Terrorland Bundle आदि शामिल है। आपको बता दें, फ्री फायर मैक्स गेम में कई तरह के इन-गेम आइटम्स मिलते हैं। इसमें सबसे खास आपका इन-गेम कैरेक्टर होता है, जो कि गेम में आपका एक अवतार होता है। यूं तो हर कैरेक्टर का अपना एक लुक होता है, लेकिन आप समय-समय पर बंडल्स के जरिए अपने कैरेक्टर का लुक बदल सकते हैं। वैसे तो बंडल्स को आप गेम में काफी सारे इन-गेम करेंसी Diamonds देकर खरीदा जाता है, लेकिन अभी गेम में इस इवेंट के जरिए आप नए व यूनिक बंडल्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। news और पढें: Free Fire Max में Party Dance Emote अनलॉक करने का सुनहरा मौका, Daily Special से आधी कीमत में करें अपने नाम

Free Fire Max में Sleepy Ring लाइव हो चुका है, जो कि आने वाले कई दिनों तक लाइव रहेगा। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में कई सारे Bundles फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इस लिस्ट में Sleepyhead Bundle से लेकर Duchess of Terrorland Bundle तक के कई बंडल्स शामिल हैं। आपको बस इस लक रॉयल इवेंट में हिस्सा लेना है और अपना लक अजमाने के लिए अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना है। डायमंड्स का इस्तेमाल करके आपको स्पिन करना होगा, जिसके बाद रिवॉर्ड लिस्ट में मिलने वाले आइटम्स आपके हो सकते हैं। यहां देखें रिवॉर्ड्स की लिस्ट। news और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए गुड न्यूज, आधे डायमंड में मिल रहा Airspeed Ace Bundle

Rewards

news और पढें: Free Fire Max में फ्री मिल रहा Cyber Invader Bundle, Cyber Ring इवेंट से करें Claim

1. Sleepyhead Bundle

2. Duchess of Terrorland Bundle

3. Duke of Terrorville Bundle

4. K.O Night Shock Bundle

5. Universal Ring Token

Spin Price

Sleepy Ring इवेंट में रिवॉर्ड्स पाने के लिए आपको स्पिन करना होगा। 1 स्पिन की कीमत इस इवेंट में 20 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स है, जिसे आप 90 डायमंड्स में कर सकेंगे।

How to Access Sleepy Ring Event

1. सबसे पहले फोन में Free Fire Max गेम ओपन करें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपको हाइलाइट्स में Sleepy Ring इवेंट का बैनर दिखेगा।

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4. इस बैनर पर क्लिक करके आप ऊपर बताए रिवॉर्ड्स के लिए अपना लक अजमा सकते हैं।