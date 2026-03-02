Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए प्लेयर्स को नए-नए इन-गेम आइटम्स को हाफ रेट में खरीदने का मौका मिलता है। आज इस सेक्शन से प्लेयर्स Airspeed Ace Bundle को आधे डायमंड्स में पा सकते हैं। यह एक यूनिक लुक वाला बंडल है, जिसमें टॉप, बॉटम, शूज व मास्क आदि शामिल है। फ्री फायर मैक्स गेम को जीतने के लिए कई तरह के इन-गेम आइटम्स की जरूरत पड़ती है। इन आइटम्स को वैसे गेम में असली पैसे देकर डायमंड्स एक्सचेंज करके खरीदा जाता है। अगर आप गेम में अपने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। और पढें: Free Fire Max में Infernal Draco के साथ मिल रही Evil Howler गन स्किन, ऐसे करें अनलॉक

Free Fire Max का Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए प्लेयर्स को Airspeed Ace Bundle पाने का मौका मिल रहा है। जैसे कि हमने बताया इस सेक्शन के जरिए आप विभिन्न इन-गेम आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। दरअसल, इस सेक्शन में मिलने वाले सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद उस आइटम की कीमत घटकर आधी हो जाती है। आइए जानते हैं आप गेम में आपको क्या कुछ सस्ते दाम में पाने का मौका मिल रहा है।

Daily Special

1. Top Scorer

Top Scorer की कीमत 599 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल सेक्शन में आपको सिर्फ 299 डायमंड्स में मिल रहा है।

2. Backpack Miraculous

Backpack Miraculous की कीमत 399 डायमंड्स है, जिसे आप आज 199 डायमंड्स में पा सकते हैं।

3. BP S4 Token Crate

BP S4 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आज सिर्फ 20 डायमंड्स में ही मिल जाएगा।

4. Mr. Bone (Top)

Mr. Bone (Top) की कीमत 749 डायमंड्स है, जिसे आज सिर्फ 374 डायमंड्स में खरीदा जा सकता है।

5. Airspeed Ace Bundle

Airspeed Ace Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि 449 डायमंड्स में मिल रहा है।

6. Paradise Defender (XMB+ Mini Uzi) Weapon Loot Crate

Paradise Defender (XMB+ Mini Uzi) Weapon Loot Crate को आज 20 डायमंड्स में पाया जा सकता है, जिसकी कीमत 40 डायमंड्स लिस्ट है।