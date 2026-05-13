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WhatsApp ग्रुप में आ रहा नया मजेदार फीचर, ऐसे नए सदस्य का कर सकेंगे Welcome!

WhatsApp ग्रुप में जल्द ही नया फीचर दस्तक देने वाला है। इस फीचर के तहत ग्रुप एडमिन खास मैसेज के साथ नए सदस्यों का स्वागत ग्रुप में कर सकेंगे। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

Edited By: Manisha | Published By: Manisha | Published: May 13, 2026, 03:33 PM (IST)

Whatsapp (36)

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WhatsApp अपने यूजर्स को एन्हैंस ऐप एक्सपीरियंस देने के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो व्हाट्सऐप ग्रुप में जल्द ही नया फीचर दस्तक देने वाला है जो कि नए सदस्य का ग्रुप में खास मैसेज के साथ स्वागत करेगा। इस मैसेज के बाद उस सदस्य के लिए ग्रुप अनजान नहीं रहेगा और वह ग्रुप में चैट आसानी से शुरू कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट्सऐप ने नए फीचर के तहत Greeting Messages सिर्फ उन्हीं सदस्य को दिखाई देगा, जिन्हें ग्रुप को नया-नया ज्वाइन किया है। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: 1 फोन में 2 WhatsApp कैसे चलाएं? जानें यहां

WhatsApp पर आ रहा Greeting Messages

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp beta for Android 2.26.19.2 अपडेट के जरिए Welcome Greeting Messages फीचर स्पॉट किया गया है। यह फीचर ग्रुप एडमिन के लिए उपलब्ध होगा, जो कि इस फीचर के तहत नए सदस्य के लिए वेलकम मैसेज सेट कर सकते हैं। इसके बाद जब भी कोई नया सदस्य ग्रुप में एंट्री करेगा, उसे एडमिन की तरफ से यह खास वेलकम मैसेज प्राप्त होगा। news और पढें: WhatsApp का मजेदार फीचर, ऑफिस वाले लोग जरूर देखें ये ट्रिक, ऐसे करना होगा यूज

स्क्रीनशॉट


रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि एडमिन को Group Permissions में एक नया फीचर मिलने वाला है, जो कि Send Welcome Greeting का ऑप्शन है।

यदि आप इस ऑप्शन के सामने मौजूद टॉगल को ऑन कर देते हैं, तो नेक्सट स्क्रीन पर आपको Welcome Greeting लिखने का ऑप्शन मिलेगा। इस बॉक्स में आप नए सदस्य के लिए जो भी मैसेज लिखकर छोड़ना चाहते हैं, वो टाइप कर सकते हैं। इस बॉक्स के नीचे जानकारी दी गई है कि सिर्फ नए सदस्य ही एडमिन द्वारा भेजे इस मैसेज को देख सकेंगे।

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WhatsApp ग्रुप के नए सदस्य को दिखेंगे पुराने मैसेज!

WhatsApp Group Message History

फरवरी महीने में व्हाट्सऐप ने ग्रुप के लिए एक नया Group Message History फीचर रिलीज किया था। इस फीचर के तहत व्हाट्सऐप ग्रुप में एड होने वाले नए सदस्य को पुराने मैसेज दिखाई देंगे। एडमिन सेट कर सकते हैं कि नए सदस्य को कितने पुराने मैसेज दिख सकते हैं, जिसमें 25, 50, 75 और 100 तक के ऑप्शन शामिल हैं। इस तरह के फीचर की मदद से नए सदस्यों को ग्रुप की पुरानी चैट हिस्ट्री देखने की सुविधा मिलती है।