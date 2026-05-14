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Vivo के नए स्मार्टफोन्स की भारत में सेल शुरू, मिल रहा 16000 तक का भरी-भरकम डिस्काउंट

Vivo X300 Series के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की बिक्री आज से शुरू हो गई है। इन दोनों फोन को तगड़े डिस्काउंट और EMI पर खरीदा जा सकता है। इन्हें हाल ही में भारतीय बाजार में उतारा गया था।

Published By: Ajay Verma | Published: May 14, 2026, 09:14 AM (IST)

Vivo (69)
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Vivo के लेटेस्ट स्मार्टफोन Vivo X300 FE और Vivo X300 Ultra की सेल आज यानी 14 मई से लाइव हो गई है। इन दोनों प्रीमियम फोन को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकता है। इन पर 16000 रुपये तक का भारी-भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। प्रमुख फीचर्स पर नजर डालें, तो दोनों मोबाइल फोन 50MP फ्रंट कैमरा के साथ आते हैं। इन दोनों में क्वालकॉम का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा, फास्ट चार्जिंग से लैस दमदार बैटरी भी दी गई है। news और पढें: 9020mAh जंबो बैटरी और 144Hz डिस्प्ले वाले Vivo T5 Pro 5G पर 3000 से भी ज्यादा का Discount, टॉप डील्स न करें मिस

कीमत और डील

Vivo X300 FE की कीमत 79,999 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 89,999 रुपये रखा गया है। इस पर 8000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 3600 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस पर 9 महीने के लिए 8000 रुपये की EMI भी दी जा रही है। news और पढें: iPhone 17 Pro, 17, 16, 15 और iPhone Air पर आई धमाकेदार डील, Flipkart-Amazon से सस्ते में खरीदने का मौका

Vivo X300 Ultra सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में अवेलेबल है। इस स्मार्टफोन के 16GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 1,59,999 रुपये है। इस पर 16000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 4000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इसे 19 महीने के लिए मिल रही 16000 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है।

Vivo X300 FE

Vivo X300 FE

वीवो एक्स 300 एफई Android 16 पर आधारित OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.31 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2640 x 1216 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

फास्ट वर्किंग और मल्टी फंक्शनिंग के लिए इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, Adreno 829 GPU, 12 जीबी रैम और 512 स्टोरेज दी गई है। इसमें Aura Light के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का Sony IMX921 सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। यह ऑटो-फोकस फंक्शन से लैस है।

इस डिवाइस को IP68 + IP69 की रेटिंग मिली है। इसमें स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 150.83 x 71.76 x 7.99 mm और वजन 191 ग्राम है।

Vivo X300 Ultra

वीवो एक्स 300 अल्ट्रा में LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 3168×1440 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इस पर सुरक्षा के लिए Armor Glass लगाया गया है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, Adreno 840 GPU, 1 टीबी स्टोरेज और 16 जीबी तक रैम मिलती है।

वीवो के इस मोबाइल फोन में Android 16 बेस्ड Origin OS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें शानदार फोटोग्राफी के लिए 200MP का Sony LYTIA 901 लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 200MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट में सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा मिलता है।

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इस मोबाइल फोन की बैटरी 6600mAh की है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 5जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसे IP68 + IP69 रेटिंग मिली है।