Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, आधे दाम में मिल रहा Number 1 Emote

Free Fire Max खेलने वालों के लिए गेम मेकर Garena ने एक बार फिर Daily Special को अपडेट कर दिया है, जहां से वेपन स्किन, इमोट, ग्लू वॉल, बंडल और आउटफिट जैसे अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव आइटम्स को बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। इस स्टोर से खरीदारी करने पर डायमंड बचते हैं। साथ ही, एक्सक्लूसिव आइटम को क्लेम का पूरा चांस मिलता है।

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल बहुत खास स्टोर है। इस स्पेशल स्टोर को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इससे आइटम्स को आधे दाम में खरीदा जा सकता है। हम यहां आपके लिए आज मिलने वाले आइटम की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं, जो आपकी पहली पसंद बन सकते हैं और आप उन्हें कम कीमत में अनलॉक कर सकते हैं।

Daily Special Items

Stereo Noisemaker ( Bottom ) की असली कीमत 599 डायमंड है। इसे डेली स्पेशल से 299 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। BP S9 Token Crate डेली स्पेशल में 20 डायमंड में मिल रही है। इसकी असली कीमत 40 डायमंड है। Parachute-Glow Lotus की ओरिजनल कीमत 99 डायमंड है। यह डेली स्पेशल में 49 डायमंड में मिल रहा है। Glowing Memory Bundle को डेली स्पेशल से 1199 डायमंड की जगह 599 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। Cosmic Teleportia Weapon Loot Crate का असली प्राइस 40 डायमंड है। इसे 20 डायमंड में प्राप्त किया जा सकता है। Number 1 Emote डेली स्पेशल में 99 डायमंड में लिस्ट है। इसका असली दाम 199 डायमंड है।

कैसे खरीदें आइटम ?

यहां फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल से आइटम खरीदने के स्टेप बताए गए हैं :

अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।

होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।

यहां आपको डेली स्पेशल मिलेगा, उस पर टैप कीजिए।

अब आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल स्टोर ओपन हो जाएगा।

यहां आप जिस आइटम को खरीदना चाहते हैं, उस पर टैप करें।

फिर परचेज बटन दबाएं।

इसके बाद गेमिंग आइटम अनलॉक हो जाएगा।

ध्यान में रखने वाली बात

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इस वजह से स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम भी बदल जाते हैं। इसलिए गेमर्स को डेली स्पेशल से आइटम्स को जल्द से जल्द खरीदने का सुझाव दिया जाता है।