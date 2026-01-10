Free Fire Max गेमर्स के लिए अच्छी खबर, आधे दाम में मिल रहा Number 1 Emote

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 10, 2026, 10:37 AM (IST)
और पढें: Free Fire Max: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट गेमिंग कोड, फ्री में पाएं Pet-Outfit समेत बहुत कुछ आज
Free Fire Max खेलने वालों के लिए गेम मेकर Garena ने एक बार फिर Daily Special को अपडेट कर दिया है, जहां से वेपन स्किन, इमोट, ग्लू वॉल, बंडल और आउटफिट जैसे अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव आइटम्स को बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। इस स्टोर से खरीदारी करने पर डायमंड बचते हैं। साथ ही, एक्सक्लूसिव आइटम को क्लेम का पूरा चांस मिलता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 9 January 2026: नए कोड रिलीज, बिना डायमंड के पाएं Character-Emote
फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल बहुत खास स्टोर है। इस स्पेशल स्टोर को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इससे आइटम्स को आधे दाम में खरीदा जा सकता है। हम यहां आपके लिए आज मिलने वाले आइटम की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं, जो आपकी पहली पसंद बन सकते हैं और आप उन्हें कम कीमत में अनलॉक कर सकते हैं। और पढें: Free Fire Max के सबसे बेस्ट इवेंट, प्रीमियम बैकपैक और वेपन स्किन समेत मिल रहा बहुत कुछ
यहां फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल से आइटम खरीदने के स्टेप बताए गए हैं :
फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोज अपडेट होता है। इस वजह से स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम भी बदल जाते हैं। इसलिए गेमर्स को डेली स्पेशल से आइटम्स को जल्द से जल्द खरीदने का सुझाव दिया जाता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information