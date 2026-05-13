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Char Dham Yatra ऑनलाइन बुकिंग Scam, कहीं आपकी बुकिंग भी तो Fake नहीं? ऐसे रहें सेफ

Char Dham यात्रा की शुरुआत के साथ साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो चुके हैं। VIP दर्शन, फ्री हेलीकॉप्टर सर्विस व आखिरी कुछ सीट उपलब्ध होने जैसे लुभावने ऑनलाइन ऑफर्स देकर वो श्रद्धालुओं को अपना शिकार बना रहे हैं।

Published By: Manisha | Published: May 13, 2026, 04:54 PM (IST)

Scam (6)

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Char Dham Yatra Online Booking Scam: डिजिटल स्कैमर्स मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते। इन दिनों चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसी बीच अब साइबर अपराधी लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाते हुए उन्हें अलग-अलग तरीकों से ठग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई एडवाइजरी जारी की जा चुकी है जिसमें अधिकारियों ने लोगों को चारधाम यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग से सावधान रहने की सलाह दी है। कई साइबर क्रिमिनल्स WhatsApp मैसेज, वेबसाइट व ऐप के जरिए फेक ऑफर्स देकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: Android 17 आते ही स्कैमर्स की छुट्टी! Google ने पेश किए खतरनाक सिक्योरिटी फीचर्स

साइबर फ्रॉड पर नजर रखने वाले Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए नए Char Dham Yatra Online Booking Scam की जानकारी दी है। पोस्ट के मुताबिक, स्कैमर्स इन दिनों फेक वेबसाइट, व्हाट्सऐप मैसेज व कस्टमर केयर नंबर के जरिए लोगों को अपना टार्गेट बना रहे हैं। इन माध्यमों के जरिए स्कैमर्स श्रद्धालुओं को VIP दर्शन, फ्री हेलीकॉप्टर सर्विस व आखिरी कुछ सीट उपलब्ध होने जैसे लुभावने ऑफर का झांसा देखकर ठग रहे हैं। news और पढें: LPG Scam Alert: गैस सिलेंडर डिलीवरी के नाम पर OTP स्कैम, शेयर किया तो बैंक अकाउंट होगा खाली!

साइबर ठग ऐसे बनाते हैं आपको निशाना

साइबर क्रिमिनल्स सोशल मीडिया व व्हाट्सऐप के जरिए ऊपर बताए Fake Offers निकालते हैं। कई स्कैमर्स कॉल के जरिए भी आप से कनेक्ट कर सकते हैं और खुद को ट्रैवल एजेंट बताकर आपको ऑफर्स की जानकारी देते हैं। अगर आप ऑफर्स में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वो आपको तुरंत बुकिंग के लिए उकसाएंगे और UPI व QR Code के जरिए पेमेंट करने को कहेंगे। पेमेंट पूरी होने के बाद आपको टिकट भी रिवीस होत है, लेकिन वो टिकट पूरी फेक होगी जिसका इस्तेमाल आप चारधाम यात्रा के दौरान नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जब आप उन एजेंट को कॉल करके संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तो उनका नंबर नहीं लगेगा।

ऐसे रहें Safe

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Official WhatsApp Number

चारधाम यात्रा से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल उत्तराखंड टूरिज्म से संपर्क करना होगा। WhatsApp पर कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ 8394833833 नंबर पर ‘Yatra’ लिखकर भेजना होगा। इसके बाद सारी डिटेल्स आपके व्हाट्सऐप के जरिए आप तक पहुंच जाएगी।

Helicopter Booking

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अगर आप अपनी चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर राइड बुक करना चाहते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का रूख कर सकते हैं जो कि https://heliyatra.irctc.co.in है।