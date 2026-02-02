Free Fire Max EVO Vault: फ्री फायर मैक्स में EVO Vault इवेंट की एंट्री हो गई है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को प्रीमियम गन स्किन फ्री पाने का मौका मिलता है, जिसमें M60 Dreambreaker व M1014 Green Flame Draco गन स्किन आदि शामिल है। फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में दुश्मनों को हराने के लिए कई तरह के वेपन्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप गेम में प्रीमियम गन स्किन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो लेटेस्ट Evo Vault इवेंट आपके लिए ही है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर आप एक-साथ कई प्रीमियम गन स्किन को फ्री पा सकेंगे। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 2 February 2026: डायमंड से लेकर गोल्ड कॉइन तक आज मिलेंगे भर-भर के रिवॉर्ड्स

Free Fire Max में EVO Vault इवेंट शुरू हो गया है, जो कि महीनेभर गेम में लाइव रहने वाला है। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स M60 Dreambreaker व M1014 Green Flame Draco जैसी प्रीमियम गन स्किन को फ्री पा सकते हैं। यह गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें फ्री मिलने वाले आइटम्स के लिए आपको अपना लक अजमाना पड़ता है। लक अजमाने के लिए आपको इन-गेम करेंसी डायमंड्स खर्च करके स्पिन करना होता है, जिसके बाद रिवॉर्ड्स लिस्ट में मौजूद अलग-अलग आइटम्स आपकी झोली में आते हैं। ग्रैंड रिवॉर्डस में प्रीमियम गन स्किन को शामिल किया गया है। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में Mystery shop की एंट्री, Nobara Kugisaki Bundle को 90 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीदें

Spin की कीमत

Free Fire Max में EVO Vault इवेंट में 1 स्पिन कीमत 20 डायमंड्स है। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स होती है, जिसे आप 90 डायमंड्स में पा सकेंगे। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes February 1: आ गए रिडीम कोड्स, Diamonds-Gun Skin पाएं फ्री

रिवॉर्ड्स

1. M60 Dreambreaker Evo Gun Skin

2. AN94 Evil Howler Evo Gun Skin

3. PARAFAL Love Cylone Evo Gun Skin

4. M1014 Green Flame Draco

5. Luck Royale Voucher

6. Lore Cylone (PARAFAL) Token Crate

7. Evil Howler (AN94) Token Crate

8. Tactical Market

9. Team Booster

10. Enhance Hammer

11. Universal Evo Token Crate

12. Gold Royale Voucher

13. Green Flame Draco (M1014) Token Crate

14. Super Leg Pocket

इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।

2. टॉप पर आपको Evo Vault का बैनर दिखेगा।

3. इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स पा सकेंगे।