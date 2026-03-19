Free Fire Max में एक साथ ढेरों गोल्ड मिल रहे बिल्कुल फ्री, पाने के लिए करें छोटा-सा काम

Free Fire Max में गेमिंग आइटम खरीदने हो, तो डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। यह गेम की गेमिंग करेंसी है। इसके अलावा, गेम में गोल्ड (Gold) भी मिलते हैं। इनसे भी आइटम को अनलॉक किया जा सकता है। हालांकि, इन्हें असली पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। इस करेंसी को पाने के लिए अलग-अलग प्रकार के गेमिंग इवेंट में भाग लेना पड़ता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Code Today 19 March 2026: फ्री मिल रहे Characters सहित धाकड़ आइटम, क्लेम करने के लिए रिडीम करें गेमिंग कोड

अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और गोल्ड पाने की इच्छा रखते हैं, तो यह खबर आपके काम आने वाली है। हम आपको यहां ऐसे इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आप मुफ्त में गोल्ड अपने नाम कर सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में आज पाएं Jailbird Bundle, आपके कैरेक्टर को मिलेगा यूनिक लुक

Daily Gold Drop

फ्री फायर मैक्स का डेली गोल्ड ड्रॉप इवेंट लाइव है। यह एक टास्क बेस्ड इवेंट है। इसमें 100 से लेकर 500 गोल्ड तक दिए जा रहे हैं। इतने गोल्ड से गेम में वेपन स्किन और पेट जैसे आइटम को खरीदा जा सकता है। आपको बता दें कि यह इवेंट तब तक लाइव रहेगा, जब तक आप सारे गोल्ड क्लेम नहीं कर लेते। और पढें: Free Fire Max में Tragon-Ruby Shot और Serrated Rose वेपन स्किन को पाने का सुनहरा मौका, ऐसे करें अनलॉक

Tasks and Rewards

1. फ्री फायर मैक्स में एक बार लॉग-इन करने पर 100 Gold मिल रहे हैं।

2. एक बार BR/CS मैच खेलने पर 200 गोल्ड रिवॉर्ड के तौर पर दिए जा रहे हैं।

3. तीन बार BR/CS मैच खेलने पर 300 गोल्ड मिल रहे हैं।

4. पांच बार BR/CS मैच खेलने पर 500 गोल्ड दिए जा रहे हैं।

6. 8 बार BR/CS मैच खेलकर 500 गोल्ड को दोबारा क्लेम किया जा सकता है।

कैसे पाएं रिवॉर्ड ?

इवेंट से रिवॉर्ड क्लेम करना बहुत आसान है। यहां स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया गया है :

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर मौजूद इवेंट पर टैप करें।

3. अब गेम में चल रहे सभी इवेंट आपको दिखाई देंगे।

4. उनमें से गोल्ड ड्रॉप पर टैप करिए।

5. फिर टास्क को पूरा करें।

6. दोबारा इस सेक्शन में आएं और क्लेम बटन दबाएं।

7. इसके बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स कब लॉन्च हुआ था ?

Ans. गरेना ने साल 2021 में फ्री फायर मैक्स को भारतीय गेमर्स के लिए लॉन्च किया था।

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2. गेम में इवेंट क्यों आयोजित किए जाते हैं ?

Ans. गेम में इवेंट को खासतौर पर गेमर्स के लिए आयोजित किया जाता है। इससे प्रीमियम आइटम पाने का अवसर मिलता है।