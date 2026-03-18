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Free Fire Max में Tragon-Ruby Shot और Serrated Rose वेपन स्किन को पाने का सुनहरा मौका, ऐसे करें अनलॉक

Free Fire Max में Tragon-Ruby Shot, Tragon-Serrated Rose और Motorbike-Treasure Chaser जैसी स्किन मिल रही हैं, जिन्हें रिंग इवेंट में भाग लेकर क्लेम किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 18, 2026, 10:07 AM (IST)

Free Fire Max
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Free Fire Max में नए गेमिंग इवेंट Treasure Ring की एंट्री हो गई है। इस शानदार इवेंट में एक्सक्लूसिव एवं रेयर वेपन स्किन मिल रही हैं, जो न सिर्फ गन को यूनीक लुक देंगी बल्कि उसकी पावर को भी बढ़ा देगी। इसके अलावा, इवेंट से ग्लू वॉल और व्हीकल स्किन को भी क्लेम करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं इवेंट से Universal रिंग टोकन को भी अनलॉक किया जा सकेगा। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 18 March 2026: फ्री में मिलेंगे इन-गेम आइटम आज, क्लेम करने के लिए रिडीम करें नए कोड

Free Fire Max Treasure Ring

फ्री फायर मैक्स का ट्रेजर रिंग एक लक रॉयल इवेंट है। यह गेमर्स के लिए आज लाइव हुआ है। इसमें Trogon-Ruby Shot, Serrated Rose और Bermuda Flashback वेपन स्किन रिवॉर्ड के रूप में दी जा रही है। इनके साथ GlooWall-Treasure Sail और Motorbike-Treasure Chaser स्किन भी मिल रही है। इन सभी को स्पिन करके प्राप्त किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में Shinjuku Influencer Bundle पाएं आज, दोबारा नहीं मिलेगा मौका

Rewards

  • Weapon Skins
  • Tragon-Ruby Shot
  • Tragon-Serrated Rose
  • Tragon-Bermuda Flashback
  • Tragon- Pyro Dino

Other Prizes

  • Motorbike-Treasure Chaser
  • GlooWall-Treasure Sail
  • Universal Ring Toke

कैसे करें स्पिन ?

इस इवेंट से शानदार आइटम पाने के लिए स्पिन करना होगा। इसके लिए स्पिन करना होगा। 1 स्पिन के लिए 20 डायमंड खर्च करने होंगे। वहीं, 5 बार स्पिन करने के लिए आपको 100 की बजाय 90 डायमंड का उपयोग करना होगा। news और पढें: Free Fire Max में Treasure Chest और Gold Royale वाउचर मिल रहा बिल्कुल फ्री, अभी करें क्लेम

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।
3. यहां आपको टॉप पर ट्रेजर रिंग इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।
4. नीचे की ओर मौजूद स्पिन बटन पर क्लिक करिए।
5. स्पिन होने के बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।

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एक्सचेंज सेंटर से ऐसे पाएं ईनाम

अगर आपको स्पिन करने पर आपकी पसंद की स्किन नहीं मिली है, तो आप इवेंट के एक्सचेंज सेंटर में जाकर टोकन के बदले स्पिन क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक्सचेंज सेंटर में 225 टोकन बदलने पर Ruby Shot स्किन और 80 टोकन एक्सचेंज करने पर ट्रेजर सेल ग्लूवॉल स्किन मिल रही है। 150 टोकन देकर Serrated Rose, Bermuda Flashback और Pyro Dino स्किन को पाया जा सकता है।