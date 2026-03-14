Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रही Gloo Wall-Stickly Sweet स्किन, पाने के लिए करें यह काम

Free Fire Max में आज Stickly Sweet और Rave Skater बंडल जैसे कई आइटम मिल रहे हैं। इन सभी को बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। ये सभी डेली स्पेशल का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि Daily Special गेम का प्रमुख पार्ट है, जिसे खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। इसमें प्रीमियम आइटम को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर किया जाता है। इससे डायमंड की बचत होती है और एक्सक्लूसिव आइटम अनलॉक करने का चांस मिलता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: फ्री में चाहिए गेमिंग आइटम, अभी रिडीम करें नए कोड

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल आम स्टोर से अलग है। यहां हर गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इस छूट के साथ आइटम्स को हाफ रेट में खरीदा जा सकता है। अगर आप भी फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और गेमिंग आइटम खरीदने जा रहे हैं, तो यह स्टोर आपके काम का है, जहां से आप बंडल, ग्लू वॉल स्किन समेत कई आइटम को सस्ते में पा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में आया नया Ring इवेंट, Mid-Night Clown समेत मिल रहे 5 धमाकेदार बंडल

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Daily Special Items

BP S6 Token की असली कीमत 10 डायमंड है, लेकिन यह डेली स्पेशल में 5 डायमंड में मिल रहा है।

Rave Skater Bundle को 1199 डायमंड की जगह डेली स्पेशल से 599 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

Skull Punker (Head) डेली स्पेशल में 449 डायमंड की बजाय 224 डायमंड में मिल रहा है।

Parachute-Rebel Academy को डेली स्पेशल से 49 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी असली कीमत 99 डायमंड है।

Storm Surge Weapon Loot Crate डेली स्पेशल में 40 नहीं बल्कि 20 डायमंड में मिल रही है।

Gloo Wall-Stickly Sweet को 399 डायमंड की बजाय 199 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है।

कैसे करें स्टोर एक्सेस ?

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।

2. स्टोर सेक्शन में जाएं।

3. यहां डेली स्पेशल टैब पर क्लिक कीजिए।

4. अब अपनी पसंद के आइटम पर टैप करिए।

5. परचेज बटन दबाएं।

6. इसके बाद वो गेमिंग आइटम अनलॉक हो जाएगा।