Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रही Gloo Wall-Stickly Sweet स्किन, पाने के लिए करें यह काम

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 14, 2026, 10:03 AM (IST)
Free Fire Max में आज Stickly Sweet और Rave Skater बंडल जैसे कई आइटम मिल रहे हैं। इन सभी को बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। ये सभी डेली स्पेशल का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि Daily Special गेम का प्रमुख पार्ट है, जिसे खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। इसमें प्रीमियम आइटम को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर किया जाता है। इससे डायमंड की बचत होती है और एक्सक्लूसिव आइटम अनलॉक करने का चांस मिलता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: फ्री में चाहिए गेमिंग आइटम, अभी रिडीम करें नए कोड
फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल आम स्टोर से अलग है। यहां हर गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इस छूट के साथ आइटम्स को हाफ रेट में खरीदा जा सकता है। अगर आप भी फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और गेमिंग आइटम खरीदने जा रहे हैं, तो यह स्टोर आपके काम का है, जहां से आप बंडल, ग्लू वॉल स्किन समेत कई आइटम को सस्ते में पा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में आया नया Ring इवेंट, Mid-Night Clown समेत मिल रहे 5 धमाकेदार बंडल
और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes 13 March 2026: फ्री में मिल रहे Emote-Characters आज! ऐसे करें क्लेम
1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।
2. स्टोर सेक्शन में जाएं।
3. यहां डेली स्पेशल टैब पर क्लिक कीजिए।
4. अब अपनी पसंद के आइटम पर टैप करिए।
5. परचेज बटन दबाएं।
6. इसके बाद वो गेमिंग आइटम अनलॉक हो जाएगा।
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