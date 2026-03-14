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Free Fire Max Redeem Codes: फ्री में चाहिए गेमिंग आइटम, अभी रिडीम करें नए कोड

Free Fire Max Redeem Codes 14 March 2026: फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड रिलीज हो गए हैं। इन स्पेशल कोड से लूट क्रेट, पेट और स्किन जैसे शानदार आइटम क्लेम किए जा सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 14, 2026, 08:15 AM (IST)

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Free Fire Max Redeem Codes 14 March 2026: गेम मेकर Garena फ्री फायर मैक्स कम्युनिटी को खुश करने के लिए आए दिन प्रीमियम वेपन स्किन, इमोट, पेट, लूट क्रेट और कैरेक्टर आदि को जोड़ती रहती है। इन आइटम को अनलॉक करने के लिए अच्छे-खासे Diamond खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, डायमंड की कमी के कारण अधिकतर प्लेयर्स गेमिंग आइटम का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही गेमर्स के लिए रोजाना रिडीम कोड लाए जाते हैं। news और पढें: Free Fire Max में आया नया Ring इवेंट, Mid-Night Clown समेत मिल रहे 5 धमाकेदार बंडल

Free Fire Max के रिडीम कोड से गेम में मिलने वाले ज्यादातर आइटम्स को मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है। इन कोड को रिडीम करने के लिए डायमंड भी इस्तेमाल नहीं करने पड़ते हैं। ये कोड पूरी तरह से फ्री होते हैं। हालांकि, इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes 13 March 2026: फ्री में मिल रहे Emote-Characters आज! ऐसे करें क्लेम

news और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Grand Slam बंडल और Shuffling इमोट, जल्दी करें Unlock

Free Fire Max Redeem Codes New

आइए इस खबर में आज के फ्री फायर मैक्स कोड पर डालते हैं एक नजर…

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गेमिंग कोड्स रिडीम करने से पहले जान लें कि हर रीजन में अलग-अलग फ्री फायर मैक्स कोड जारी किए जाते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड को दूसरे रीजन में यूज नहीं किया जा सकता है। इन कोड वैलिडिटी तय होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। इन दो वजहों से कोड रिडीम करने पर कई बार Error का मैसेज दिखाई देता है।

कैसे करें लेटेस्ट गेमिंग कोड रिडीम ?

गेमिंग कोड्स को रिडीम करने का प्रोसेस बहुत आसान है। यहां सारे स्टेप बताए गए हैं :

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

1. फ्री फायर मैक्स के कोड को रिडीम करने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस साइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।
4. कोड कंफर्म करें।
5. फिर सबमिट कीजिए।
6. इतना करने के बाद गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।