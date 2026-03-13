Free Fire Max में आया नया Ring इवेंट, Mid-Night Clown समेत मिल रहे 5 धमाकेदार बंडल

Free Fire Max में खिलाड़ियों के लिए नए गेमिंग इवेंट की एंट्री हो गई है। यह Clown Ring है। इसमें Mid Night Clown, Treasure Ravager और Golden Jester जैसे अल्ट्रा प्रीमियम बंडल मिल रहे हैं, जिन्हें बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। इसके अलावा, Universal Ring Token को भी क्लेम करने का मौका मिल रहा है। आइए जानते हैं इवेंट से जुड़ी पूरी डिटेल… और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes 13 March 2026: फ्री में मिल रहे Emote-Characters आज! ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max Clown Ring

फ्री फायर मैक्स का क्लाउन रिंग इवेंट आज लाइव हुआ है। यह गेमर्स के लिए अगले 15 दिन तक लाइव रहेगा। इस बीच स्पिन करके एक्सक्लूसिव बंडल और यूनिवर्सल रिंग टोकन को स्पिन करके प्राप्त किया जा सकता है। गरेना का मानना है कि इस तरह के गेमिंग इवेंट से प्लेयर्स का अनुभव बेहतर होता है। साथ ही, प्रीमियम आइटम अनलॉक करने का मौका मिलता है। और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Grand Slam बंडल और Shuffling इमोट, जल्दी करें Unlock

और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 12 March 2026: गेमर्स के लिए आए लेटेस्ट कोड, रिडीम कर पाएं एक्सक्लूसिव आइटम

Rewards

Mid-Night Clown Bundle

The Demented Maniac Bundle

Golden Clown Bundle

Golden Jester Bundle

Treasure Ravager Bundle

Black Jester Bundle

Universal Ring Token

कैसे करें रिवॉर्ड्स क्लेम ?

खबर में ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स को पाने के लिए गेमर्स को इवेंट में स्पिन करना होगा। इसमें एक बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड इस्तेमाल करने होंगे। वहीं, 5 बार स्पिन करने के लिए 90 डायमंड का उपयोग करना होगा।

ऐसे करें इवेंट एक्सेस

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन पर टैप कीजिए।

3. यहां आपको टॉप पर क्लाउन रिंग टोकन दिखाई देगा, उस पर टैप करिए।

4. फिर इवेंट विंडो ओपन होगी।

5. अब स्पिन बटन प्रेस कर दीजिए।

6. इसके बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

एक्सचेंज सेंटर से भी मिलेंगे आइटम

स्पिन के अलावा एक्सचेंज सेंटर में जाकर ऊपर बताए गए प्रीमियम बंडल को अनलॉक किया जा सकता है। इस सेंटर में 250 टोकन के बदले Treasure Ravager, Golden Clown और Golden Jester बंडल को पाया जा सकता है। वहीं, 200 टोकन एक्सचेंज करके The Demented Maniac और Mid-Night Clown बंडल को क्लेम किया जा सकता है।