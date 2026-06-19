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Free Fire Max में रिवॉर्ड्स की बारिश, बिना डायमंड के पाएं Voice Note-Sunscale Serpent स्किन

Free Fire Max में इस वक्त दो शानदार गेमिंग इवेंट लाइव हैं। इनमें प्रीमियम वेपन स्किन के साथ-साथ वेपन लूट क्रेट, स्टिकर और लूट क्रेट जैसे शानदार गेमिंग आइटम मिल रहे हैं, जिन्हें रिवॉर्ड के तौर पर पाया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 19, 2026, 08:57 AM (IST)

Free Fire MAX

photo icon Free Fire MAX

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Free Fire Max में फुटबॉल लवर्स के लिए खास कैंपेन Fire Kickoff को लाया गया है, जिसके तहत गेम में फुटबॉल थीम्ड आइटम को जोड़ा गया है। इसके साथ गेमिंग इवेंट्स भी लाइव किए गए हैं। इनमें वेपन लूट क्रेट और Trophy Sticker सहित बहुत कुछ मुफ्त में पाने का मौका मिल रहा है।
अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं, तो फ्री में रिवॉर्ड्स अपने नाम करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके मतलब का है। हम आपको यहां चुनिंदा इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप फ्री में Victory Wings वेपन लूट क्रेट, Charge the Field वॉइस नोट और एक्सक्लूसिव वेपन स्किन पा सकते हैं।

Squad Goals

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Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Free Fire Max में Squad Goals इवेंट लाइव है। यह एक टास्क बेस्ड इवेंट है। इसमें टास्क परफॉर्म करके Super Leg Pockets, Tactical Market, Team Booster और Enhance Hammer को पा सकते हैं। साथ ही, इवेंट से Victory Wings लूट क्रेट और चार्ज दी फील्ड, लेट्स स्कोर वॉइस नोट्स मिल रहा है।

इवेंट के टास्क

1. BR/CS मैच में टीममेट्स की 2 बार मदद करने पर Random लूट आउट क्रेट मिल रही है। इसमें आपको सुपर लैग पॉकेट से लेकर टीम बूस्टर तक में से कोई आइटम मिल सकता है।
2. BR/CS मैच में टीममेट्स की 4 बार मदद करने पर विक्टरी विंग्स लूट क्रेट मिल रही है।
3. BR/CS मैच में टीममेट्स की 6 बार मदद करने पर 10 दिन के लिए Charge the field, let’s Score वॉइस नोट दिया जा रहा है।

कब तक लाइव रहेगा इवेंट

इस टास्क इवेंट को 15 जून को लाइव किया गया था। यह गेमर्स के लिए 21 जून तक लाइव रहेगा। इस दौरान ऊपर बताए गए टास्क को पूरा करके शानदार रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं।

Tackle Time

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आज यानी 19 जून को इस गेमिंग आइटम का लास्ट डे है। इस इवेंट में Trophy Sticker और Sunscale Serpant वेपन स्किन दी जा रही है। इसके साथ वॉइस नोट भी मिल रहा है, जिसका उपयोग मैच के दौरान किया जा सकता है। इन सभी आइटम को पाने के लिए गेमर्स को टास्क पूरा करना होगा।
1. ट्रॉफी स्टीकर क्लेम करने के लिए BR/CS मैच में 10 बार दुश्मन को नॉक आउट करना होगा।
2. BR/CS मैच में विरोधी को 30 बार गेम से बाहर करने पर 30 दिन के लिए Red Card! Enemy Eliminated वॉइस नोट मिल रहा है।
3. BR/CS मैच में दुश्मन को 50 बार नॉक आउट करने पर Sunscale Serpant वेपन स्किन दी जा रही है।

कहां मिलेंगे दोनों इवेंट ?

बता दें कि फ्री फायर मैक्स के दोनों इवेंट गेम के इवेंट सेक्शन में मौजूद हैं। यहां जाकर दोनों इवेंट को एक्सेस करके रिवॉर्ड्स क्लेम किए जा सकते हैं।
1, अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।
2. होम स्क्रीन पर बने इवेंट टैब पर क्लिक कीजिए।
3. अब आपको ऊपर की ओर Fire Kickoff टैब दिखाई देगा, उस पर टैप करिए।
4. आपकी स्क्रीन पर इवेंट ओपन हो जाएंगे, जहां से आप शानदार रिवॉर्ड्स बिना डायमंड के अनलॉक कर सकते हैं।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स में किन इवेंट में बिना डायमंड के रिवॉर्ड्स मिलते हैं ?
Ans. फ्री फायर मैक्स में टास्क बेस्ड इवेंट में भाग लेकर फ्री में रिवॉर्ड्स पाए जा सकते हैं।
2. फ्री फायर मैक्स कब लॉन्च हुआ था ?
Ans. इस गेम को साल 2021 में भारतीय गेमर्स के लिए लॉन्च किया गया था।
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