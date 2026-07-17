Published By: Manisha | Published: Jul 17, 2026, 08:26 PM (IST)
भारत में मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट के मुताबिक, दोनों ही देशों ने प्रोजेक्ट सकारात्मक रूख अपनाते हैं भारत में हाई-स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट की टाइमलाइन रिवील कर दी है। कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला सेक्शन साल 2027 में ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जापान भारत को अपनी एडवांस E10 सीरीज की बुलेट ट्रेन भी देने वाला है। आपको बता दें, मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को जापान की मदद से पूरा किया जा रहा है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।
भारतीय रेलवे की तस्वीरें बदलती जा रही है। देशभर में मेट्रा का विस्तार, फिर वंदे भारत की शुरुआत और जल्द ही भारत में Bullet Train का सपना भी साकार होने जा रहा है। सरकारी सूत्रों की मानें, तो भारत और जापान के बीच हाई-स्पीड ट्रेन प्रोडक्ट को लेकर बातचीत बेहद ही पॉजिटिव है और जल्द से जल्द इसको लागू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत में साल 2027 यानी अगले साल से बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन शुरू कर दिया जाएगा, जो कि मुंबई-अहमदाबाद के बीच स्थित होगा।
India-Japan discussions on the Mumbai-Ahmedabad high-speed train are progressing well. Japan will provide E10 series train in the early 2030s. The train is still under development. Meanwhile, construction work has rapidly progressed. The first section will be opened in 2027. Both… pic.twitter.com/NwXnN5h3u9
— ANI (@ANI) July 17, 2026
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद जापान अपनी नेक्स्ट जनरेशन E10 सीरीज ट्रेनें भी भारत में उपलब्ध कराएगा। हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें, तो जापान इन ट्रेनों को भारत में साल 2030 के बाद भेजेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रेनें जापान में भी डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में हैं। ऐसे में इन्हें भारत आने अभी कई साल बचे हैं। एडवांस ट्रेनों से पहले भारत अपनी हाई-स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने वाला है।
रिपोर्ट्स की मानें, तो पहले सेक्शन के दौरान हाई-स्पीड ट्रेन 15 अगस्त 2027 को गुजरात के सूरत व बिलिमोरा के बीच चलेगी। इसके बाद अलग-अलग इलाकों में इसे फेज मैनर में शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिसमें ट्रैक, स्टेशन व अन्य कामों को समय रहता पूरा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मुबंई और गुजरात के बीच ट्रैवल टाइमिंग को कम करके एक एडवांस ट्रेन नेटवर्क नागरिकों को प्रोवाइड करता है।
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