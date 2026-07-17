Published By: Manisha | Published: Jul 17, 2026, 01:13 PM (IST)
Tecno Camon 50 Ultra 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की Camon 30 सीरीज का लेटेस्ट वर्जन है। फीचर्स की बात करें, टेक्नो के इस फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसके अलावा, फोन octa core MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Tecno Camon 50 Ultra 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, इस तारीख को आएगा ये फोन
कंपनी ने Tecno Camon 50 Ultra 5G को 39,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी फोन पर 3000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी दे रही है। इस ऑफर के तहत फोन को आप 36,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन की सेल भारत में 21 जुलाई से शुरू होगी, जिसे आप Amazon से खरीद सकेंगे। इस फोन में Cypress Green, Misty Purple और Nebula Titanium कलर ऑप्शन मिलते हैं। और पढें: POVA 8 5G ने भारत में मारी धमाकेदार एंट्री, प्रीमियम डिजाइन के साथ मिलेंगे दमदार फीचर्स
The BIG day is here 😁 और पढें: Smartphones launch in India in Upcoming week: Motorola Edge 70 Pro से लेकर Tecno POP X 5G तक, अगले हफ्ते आ रहे ये फोन
Meet CAMON 50 Ultra 5G. Pick yours from three unique shades!
Featuring:
📸 50MP Sony LYTIA 700C Camera
🔍 50MP 3X Optical Zoom + 8MP Ultra Wide and Macro
📱 6.78-inch 1.5K 144Hz Pro XDR Curved AMOLED Display
💪 6500mAh Battery
⚡ 45W Fast Charge… pic.twitter.com/rvwqSBxf9T
— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 17, 2026
फीचर्स की बात करें, तो Tecno Camon 50 Ultra 5G फोन में 6.78 इंच का ProXDR Curved AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1,208 x 2,644 पिक्सल है। डिस्प्ले में कंपनी ने Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultimate प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिलती है। साथ ही फोन की मजबूती के लिए MIL-STD-810H military-grade ड्यूरिबिल्टी दी गई है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा 1/1.56-inch Sony LYT-700C दिया गया है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर 3X जूम के साथ मिलता है। वहीं, 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ फोन में कनेक्टिविटी 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.4, a USB Type-C port, GPS, GLONASS और BeiDou सपोर्ट मिलता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन Android 16-बेस्ड HiOS 16 पर काम करता है।
|फीचर
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.78-इंच ProXDR Curved AMOLED
|रिफ्रेश रेट
|144Hz
|रेजोल्यूशन
|1,208 × 2,644 पिक्सल
|डिस्प्ले प्रोटेक्शन
|Corning Gorilla Glass 7i
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
|रियर कैमरा
|50MP (Sony LYT-700C, 1/1.56-inch) + 50MP टेलीफोटो (3X Zoom) + 8MP अल्ट्रा-वाइड
|फ्रंट कैमरा
|50MP
|बैटरी
|6500mAh
|फास्ट चार्जिंग
|45W
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16
|डस्ट/वॉटर रेजिस्टेंस
|IP66, IP68, IP69 और IP69K
|ड्यूरेबिलिटी
|MIL-STD-810H Military-Grade
|कनेक्टिविटी
|5G, 4G LTE, Dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, GPS, GLONASS, BeiDou
|सिक्योरिटी
|इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर
Nothing Phone 4a
Nothing Phone 4a फोन के 8GB RAM _ 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 39,999 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5400mAh की है।
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G फोन को 34,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Samsung Exynos 1580 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।
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