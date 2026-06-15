Published By: Manisha | Published: Jun 15, 2026, 09:10 PM (IST)
Free Fire Max में Gooooal! Animation फ्री पाने का मौका मिल रहा है। दरअसल, गेम में Faded Wheel इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में Gooooal! Animation जैसे कई इन-गेम आइटम्स पाने का मौका मिल रहा है। फेडेड व्हिल इवेंट की बात करें, तो इस इवेंट में आपके सामने 10 इन-गेम आइटम्स की लिस्ट आती है, लेकिन आपको इन 10 आइटम्स में से 2 ऐसे आइटम्स को चुनना होता है जिन्हें आप पाना नहीं चाहते। इसके बाद आप बचे 8 इन-गेम आइटम्स के लिए गेम में अपना लक अजमा सकते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में बार-बार हो रहे हैं Knock Out? अभी अपनाएं ये Winning Tips
Free Fire Max भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में आए दिन नए-नए इवेंट्स लाइव होते रहते हैं। इन्हीं में से एक है Faded Wheel इवेंट, जो कि गेम में लाइव हो चुका है। दुनियाभर में इन दिनों Fifa का क्रेज देखने को मिल रहा है। यह क्रेज फ्री फायर मैक्स गेम में भी जारी है। गेम में जारी होने वाले इवेंट्स फुटबॉल थीम पर ही आधारित है। इन दिनों गेम में Goooal Finishing Move इवेंट लाइव हुआ है, जिसमें आपको Gooooal! Animation फ्री पाने का मौका मिल रहा है। हालांकि, इस इवेंट में मिलने वाले आइटम्स को क्लेम करने के लिए आपको स्पिन करना होगा, जिसके लिए इन-गेम करेंसी यानी Diamonds खर्च होंगे। यहां जानें स्पिन की कीमत। और पढें: Free Fire Max में Faded Wheel की एंट्री, Reverse Penalty एनिमेशन ऐसे करें FREE में क्लेम
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1. Goooal
2. Enhance Hammer
3. Universal Ring Voucher
4. No. 30 Soccer Jersey (Top)
5. Super Leg Pocket
6. Tactical Market
7. No 30 Soccer Jersey (Bottom)
8. Titanium Weapon Loot Crate
9. Team Booster
10. Scythe Football Star
जैसे कि हमने बताया इस लिस्ट में से आपको 2 उन आइटम्स को चुनना है, जिसके लिए आपको अपना लक अजामने के लिए डायमंड्स खर्च नहीं करना है।
Goooal Finishing Move इवेंट में स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, दूसरे स्पिन की कीमत 19 डायमंड्स है। तीसरे स्पिन की कीमत 39 डायमंड्स है। चौथे स्पिन की कीमत 69 डायमंड्स है। वहीं, पांचवे स्पिन की कीमत 99 डायमंड्स है। छठे स्पिन की कीमत 149 डायमंड्स है। सातवें स्पिन की कीमत 199 डायमंड्स है। तीसरी स्पिन की कीमत 499 डायमंड्स है।
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