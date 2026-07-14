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Free Fire Max में Thompson Cyber Claws गन स्किन मिल रही FREE, Thompson X Uzi Ring इवेंट से करें Claim

Free Fire Max में Thompson Cyber Claws गन स्किन फ्री पाने का मौका मिल रहा है। दरअसल, गेम में Thompson X Uzi Ring लाइव हो चुका है, जिसमें कई सारी गन स्किन को शामिल किया गया है।

Published By: Manisha | Published: Jul 14, 2026, 05:33 PM (IST)

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Free Fire Max में Thompson X Uzi Ring इवेंट शुरू हो गया है। जैसे कि नाम से समझ आता है कि इस इवेंट में प्लेयर्स को Thompson थीम की नई गन स्किन पाने का मौका मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। रिवॉर्ड्स की बात करें, तो इस लिस्ट में Thompson Galactic Panthera से लेकर Thompson Cyber Claws जैसे गन स्किन शामिल है। हालांकि, इन गन स्किन को फ्री पाने के लिए आपको लक रॉयल इवेंट में हिस्सा लेना होगा। लक रॉयल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए प्लेयर्स को अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है। डायमंड्स का इस्तेमाल करके आप गेम में स्पिन करते हैं और फिर आपको रिवॉर्ड लिस्ट से एक रिवॉर्ड फ्री मिलता है। आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Free Fire Max में आया Battle in Unison इवेंट, Disc Hover Skyboard और The Falconer लूट क्रेट मिल रही फ्री

Free Fire Max में Thompson X Uzi Ring Event लाइव हो चुका है, जो अगल 2 हफ्ते तक लाइव रहेगा। इस इवेंट में गेम डेवलपर कंपनी ने कई सारे रिवॉर्ड्स फ्री रखे हैं, जिन्हें पाने के लिए प्लेयर्स को डायमंड्स खर्च करके अपना लक अजमाना होगा। लक अजमाने के लिए इवेंट में स्पिन करना होता है, जिसके लिए आपको कुछ इन गेम-करेंसी यानी Diamonds खर्च करने होते हैं। हर स्पिन पर आपको रिवॉर्ड लिस्ट से एक रिवॉर्ड फ्री मिलता है। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट में आपको अभी Thompson Galactic Panthera से लेकर Thompson Cyber Claws जैसे गन स्किन फ्री मिल रही है। news और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए गुड न्यूज, आधे दाम में मिल रहा Weight Training इमोट

Spin की कीमत

Thompson X Uzi Ring इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स थी, लेकिन आप अभी 9 डायमंड्स में ही 1 स्पिन कर सकते हैं। वहीं, 5 स्पिन की कीमत 90 डायमंड्स थी, जो कि आप 40 डायमंड्स में ही पा सकेंगे। news और पढें: Free Fire Max में AUG Blazing Fracture गन स्किन मिल रही FREE, गेम में New EVO AUG इवेंट शुरू

रिवॉर्ड्स की लिस्ट

1. Thompson Galactic Panthera

2. Thompson Cyber Claws

3. Mini Uzi Space Expedition

4. Mini Uzi Space Trip

5. Thompson Dawnbreaker Lynx

6. Mini Uzi Space Voyage

7. Universal Ring Token

इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. सबसे पहले फोन में Free Fire Max गेम ओपन करें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपको हाइलाइट्स में जाना है।

4. इसके बाद आपको Thompson X Uzi Ring Event का बैनर दिखेगा।

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5. इस बैनर पर क्लिक करके आप ऊपर बताए रिवॉर्ड्स को फ्री में क्लेम कर सकते हैं।