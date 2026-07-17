Google Vids हुआ पहले से ज्यादा स्मार्ट, मिनटों में बना सकेंगे खुद की AI Video

Google ने अपने AI वीडियो क्रिएशन टूल Google Vids को अपग्रेड कर दिया है। इस अपडेशन के तहत प्लेटफॉर्म पर अब आप अपनी खुद की एआई वीडियो बना सकते हैं। कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर जोड़े गए नए फीचर्स से अपनी पसंदीदा वीडियो बनाई जा सकती हैं। इसकी मदद से अपनी सोच को वीडियो में ढाला जा सकेगा। और पढें: गूगल ने भारत में लॉन्च किया फ्री AI कोर्स, अब मुफ्त में सीखें AI मॉडल्स बनाना

प्लेटफॉर्म पर आए नए फीचर्स

गूगल के अनुसार, Google Vids में पर्सनल अवतार (Personal Avatars) फीचर को लाया गया है। इस नए टूल की मदद से आप खुद का डिजिटल अवतार क्रिएट कर सकते हैं, जो दिखने में और बोलने में आपकी तरह होगा। इससे वीडियो अधिक वास्तविक और पर्सनल लगेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स जुड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और पढें: StepFun लाया दुनिया का पहला AI स्मार्टफोन StepX Neo, बिना ऐप्स ओपन किए एआई एजेंट करेगा आपके सारे काम

पर्सनल अवतार्स को एड करने के अलावा गूगल विड्स में एआई मॉडल जेमिनी ऑमिनी (Gemini Omni) का भी सपोर्ट दिया गया है। इससे वीडियो जनरेट करने में आसानी होगी। इन दोनों अपडेट्स से सिर्फ प्रॉम्ट देकर शानदार एआई वीडियो बनाई जा सकेगी। और पढें: Anthropic ने Claude AI Pro और Claude AI Max को भारतीय कीमतें की लॉन्च, जानें ChatGPT से सस्ता है या फिर महंगा?

कैसे बनाए वीडियो ?

कंपनी का कहना है कि गूगल विड्स पर वीडियो बनाने के लिए यूजर्स को सिर्फ सिंपल प्रॉम्प्ट देने के साथ अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद Omni उस जानकारी को जोड़कर शानदार वीडियो बना देगा, जैसी यूजर्स चाहते हैं।

मिलेंगे कस्टामाजेशन ऑप्शन

गूगल विड्स पर कस्टामाइजेशन का सपोर्ट भी मिलेगा। इससे एआई वीडियो में लाइटिंग को ठीक करने से लेकर बैकग्राउंड तक को जोड़ा जाएगा। इसके साथ स्पेशल इफेक्ट भी एड किए जा सकेंगे। यदि आप वीडियो क्रिएट करते वक्त गलती करते हैं, तो उस गलती को ओमनी की मदद लेकर उसे आसानी से सही कर सकेंगे। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को न शुरुआत से एडिट करने और डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल विड्स को साल 2024 में एआई तकनीक से लैस टूल के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन इन अपग्रेड्स के साथ अब यह प्लेटफॉर्म वीडियो क्रिएशन टूल बन गया है। इसकी मदद से खुद की AI Videos बनाई जा सकती हैं, जिन पर SynthID वॉटरमार्क लगा होगा। इससे व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि वीडियो एआई द्वारा तैयार की गई है। यह वीडियो रियल नहीं है।

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पिछले साल लॉन्च हुआ AI Mode

अंत में आपको बताते चलें कि गूगल का इस समय पूरा फोकस एआई पर है। गूगल विड्स को अपग्रेड करने से पहले पिछले साल यानी 2025 में गूगल सर्च को अपडेट किया था, जिसके तहत AI Mode को जोड़ा गया। इस फीचर के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर मुश्किल सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनका सटीक जवाब सेकेंडों में मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।