Free Fire Max: आधे Diamond में मिल रहा Defier's Anthem बंडल, ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गेम में एक बार फिर से डेली स्पेशल (Daily Special) अपडेट हो गया है। इस खास स्टोर से प्रीमियम Defier’s Anthem बंडल और Roaring Protector ग्लू वॉल स्किन जैसे आइटम बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। इन्हें अभी अनलॉक करने का शानदार मौका है। और पढें: Free Fire Max में Thompson Cyber Claws गन स्किन मिल रही FREE, Thompson X Uzi Ring इवेंट से करें Claim

आप फ्री फायर मैक्स खेलना पसंद करते हैं और आपको आइटम क्लेम करने की चाह रखते हैं, तो यह डेली स्पेशल आपके लिए है। यहां से आप बहुत कम डायमंड में गेमिंग आइटम्स को पा सकते हैं। आइए जानते हैं डेली स्पेशल, उसमें आज मिलने वाले आइटम और खरीदने का तरीका… और पढें: Free Fire Max में आया Battle in Unison इवेंट, Disc Hover Skyboard और The Falconer लूट क्रेट मिल रही फ्री

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल बहुत खास है। इस स्टोर के आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इस छूट के साथ आइटम्स को आधी कीमत में अनलॉक किया जा सकता है। गरेना का मानना है कि इस खास गेमिंग स्टोर से गेमर्स के न केवल डायमंड बचते हैं बल्कि अल्ट्रा एक्सक्लूसिव आइटम पाने का अवसर मिलता है, जिन्हें पाने के लिए अधिक संख्या में डायमंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए गुड न्यूज, आधे दाम में मिल रहा Weight Training इमोट

डेली स्पेशल के आइटम्स

डेली स्पेशल में मिलने वाले आइटम के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है :-

1. Bat-Sonorous Star की ओरिजनल कीमत 499 डायमंड है, लेकिन इसे डेली स्पेशल से 249 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

2. BP S11 Token 10 डायमंड की जगह 5 डायमंड में मिल रहा है।

3. Song Of Hana (Facepaint) 99 डायमंड में लिस्ट है। इसकी असली कीमत 199 डायमंड है।

4. Defier’s Anthem Bundle का ओरिजनल प्राइस 899 डायमंड है, लेकिन डेली स्पेशल में यह 449 डायमंड में मिल रहा है।

5. GlooWall-Roaring Protector को 599 डायमंड की जगह 299 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

6. Cannibal Crush Weapon Loot Crate 40 डायमंड की जगह 20 डायमंड में मिल रही है।

कैसे अनलॉक करें गेमिंग आइटम ?

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर बटन को दबाएं।

3. आपको नीचे की तरफ डेली स्पेशल टैब दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए।

4. आपके फोन की स्क्रीन पर डेली स्पेशल सेक्शन ओपन हो जाएगा और आपको ऊपर बताए गए गेमिंग आइटम दिखने लगेंगे।

5. अब अपनी पसंद के आइटम को चुनकर प्रेस करें।

6. ‘परचेज’ बटन पर टैप करिए।

7. फिर डायमंड पर प्रेस कर दीजिए।

8. इसके बाद वो आइटम अनलॉक हो जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

ध्यान देने वाली बात

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल रोज गेमर्स के लिए अपडेट होता है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस अपडेशन के साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इसलिए गेमर्स को जल्द से जल्द आइटम खरीदने की सलाह दी जाती है।