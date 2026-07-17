मुसीबत के समय बहुत काम आएंगे Android के ये सेफ्टी फीचर, अभी करें On

Android फोन एक ऐसा डिवाइस है, जिसमें कॉलिंग से लेकर वीडियो देखने, सोशल मीडिया ऐप चलाने और गेम खेलने तक की सुविधा मिलती है। इसके साथ कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जो दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी या फिर प्राकृतिक आपदा के समय सेफ्टी अलर्ट भेजकर जान बचाने का काम करते हैं। हालांकि, ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स को इन फीचर की जानकारी नहीं है। और पढें: फोन में लगातार आ रही Call Drop की समस्या, ठीक करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

अगर आप भी उन यूजर्स में से एक हैं, तो हम आपको इस आर्टिकल में एंड्रॉइड के Safety Features के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको नोटिफिकेशन भेजकर खतरे से आगाह करेंगे। इनके एक्टिव रहने से आपको डिजिटल सुरक्षा मिलेगी। और पढें: आपका स्मार्टफोन असली है या नकली? घर बैठे ऐसे करें तुरंत पता!

Emergency SOS

Emergency SOS फीचर को खासतौर पर ऐसी स्थिति के लिए लाया गया है, जब आपके पास फोन अनलॉक करने और कॉल करने का समय न हो। एसी कंडिशन में यह फंक्शन बहुत काम आता है। इसके एक्टिव होने पर अपने आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल लग जाती है और लोकेशन भी पहुंच जाती है, जिसे आपने इमरजेंसी नंबर के तौर पर सेव किया है। और पढें: इन छोटी-छोटी गलतियों से कम हो जाती है Android फोन की लाइफ, आज ही करें सुधार

इस फीचर को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा। यहां आपको Safety & Emergency सेक्शन मिलेगा। इसमें आप Emergency SOS में भरोसेमंद नंबर को एंटर करना होगा। इसके बाद यह फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। इसे यूज करने के लिए आपको पावर बटन को कई बार प्रेस करना होगा। इतना करते ही उस नंबर पर कॉल व आपकी लोकेशन चली जाएगी।

Earthquake अलर्ट

प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखकर गूगल ने एंड्रॉइड फोन में Earthquake अलर्ट फीचर को जोड़ा है। इस फंक्शन की खासियत है कि यह भूकंप आने से पहले प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट भेजता है। इससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। इसे ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर Safety & emergency सेक्शन में जाना है और Earthquake अलर्ट को ऑन कर देना है। इसके बाद जब भी भूकंप आने वाला होगा, तब आपको कुछ समय पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा।

Crash Detection

गूगल ने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गूगल प्ले स्टोर पर Personal Safety App को जोड़ा है, जिसमें कई सारे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। इनमें से एक Car Crash डिटेक्शन ऐप है, जो दुर्घटना होने पर परिवार को अलर्ट भेजने का काम करता है। इसके साथ खुद पुलिस और एम्बुलेंस को भी कॉल कर देगा।

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Wireless Emergency Alert

यह फीचर बाढ़, भारी बारिश और तूफान जैसी आपदाओं से जुड़ा अलर्ट देता है, जिससे आप समय रहते अपने आप को बचा सकते हैं। इसे सेटिंग में जाकर सेफ्टी व इमरजेंसी सेक्शन में जाकर ऑन किया जा सकता है।