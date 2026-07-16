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SIR BLO OTP Scam: 'मैं आपका BLO बोल रहा हूं, ओटीपी आया होगा शेयर कर दीजिए'.... इस कॉल से रहें सावधान

SIR BLO OTP Scam: SIR फॉर्म के नाम पर अब साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो चुके हैं, जो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपके OTP की मांग करते हैं। इस तरह की फ्रॉड कॉल्स से अलर्ट हो जाने की जरूरत है।

Published By: Manisha | Published: Jul 16, 2026, 04:27 PM (IST)

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SIR BLO OTP Scam: देशभर में अभी SIR (SPECIAL INTENSIVE REVISION) की प्रक्रिया चल रही है। कई लोग इस फॉर्म को भर चुके हैं, तो कई लोग अभी भी इंटरनेट पर यह लिखकर सर्च कर रहे हैं कि ‘SIR फॉर्म कैसे भरे?’। लोगों की इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाने के लिए अब साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो चुके हैं। अब वो एसआईआर के नाम पर मासूम लोगों को ठगने की फिराक में हैं। SIR से जुड़ी जानकारी देने वाले कई CEO (Chief Electoral Officer) ने लोगों को इस तरह के स्कैम से बचने की सलाह दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कैर्स सिर्फ उन लोगों को ही अपना शिकार नहीं बना रहे हैं, जो फॉर्म भरना नहीं जानते बल्कि जो लोग पहले ही अपना फॉर्म भरकर BLO (Booth level Officer) को सबमिट कर चुके हैं… उन्हें भी ठगने के नए-नए तरीके निकाले जा रहे हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: SIR 2026: साल 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठे फोन पर ऐसे ढूंढे, बहुत आसान है तरीका

CEO Haryana ने अपने ऑफिशियल Facebook पेज पर वीडियो शेयर करके इस तरह के Online Scam से बचने की सलाह दी है। वीडियो में बताया गया है कि कैसे SIR के नाम पर साइबर ठग आपको लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा, बताया गया है कि कुछ लोग इस तरह के स्कैम का शिकार हो चुके है। इसी वजह से इस तरह की वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। news और पढें: Airtel का नया AI फीचर OTP स्कैम पर लगाएगा लगाम, कॉल के दौरान मिलेगा रियल-टाइम अलर्ट

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BLO OTP Scam क्या है?

BLO OTP Scam की बात करें, तो इस स्कैम में एक शख्स आपके फोन पर कॉल करेगा और कहेगा कि मैं आपका BLO बोल रहा है। आपको बता दें, SIR फॉर्म बांटने व सबमिट करने के लिए हर एरिया का अपना BLO (Booth level Officer) निर्धारित किया गया है। यह बीएलओ न केवल फॉर्म देते हैं बल्कि फॉर्म भरने में भी आपकी मदद करते हैं। ऐसे में स्कैमर्स आपका नंबर निकालकर आपका BLO बनकर कॉल कर रहे हैं। कॉल पर कहा जा रहा है “आपने जो ऑफलाइन SIR फॉर्म भरा था, उसे अपडेट या फिर सबमिट कर रहा हूं… लेकिन अपडेट करते हुए कोई समस्या आ रही है जिसकी वजह से फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा… फॉर्म सबमिट करने के लिए आपके नंबर पर एक OTP आएगा.. वो बता दीजिए।”

इस वक्त देशभर के लोगों में SIR फॉर्म भरने व सबमिट करने की इतनी टेंशन है कि आप बिना कुछ सोचे-समझे सामने वाले की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और उन्हें अपने फोन पर आया OTP दे देते हैं। जैसे कि आप स्कैमर्स को फोन पर आया ओटीपी शेयर करते हैं, वैसे ही आपके अकाउंट से मोटा अमाउंट कट जाता है।

ECI से जुड़ा कोई व्यक्ति OTP नहीं मांगता

वीडियो में साफ कहा गया है कि ECI से जुड़ा कोई व्यक्ति या BLO आपसे SIR से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया के लिए OTP नहीं मांगते। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपको कॉल करके SIR फॉर्म सबमिट करने या फिर 2002 की वोटर लिस्ट में आपके नाम को वेरिफाई करने के लिए ओटीपी की मांग करता है, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और फोन काट दें।

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कई स्कैमर्स लोगों पर ओटीपी शेयर करने का दबाव डालते हैं और कहते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं किया तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उस व्यक्ति व उसके फोन नंबर की शिकायत दर्ज कर दें।