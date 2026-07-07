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Free Fire Max में आया Battle in Unison इवेंट, Disc Hover Skyboard और The Falconer लूट क्रेट मिल रही फ्री

Free Fire Max में Battle in Unison इवेंट लाइव हुआ है। इसमें प्रीमियम ट्रॉफी इनाम के रूप में दी जा रही है। इसके अलावा, वेपन लूट क्रेट और स्काईबोर्ड भी मिल रहा है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jul 07, 2026, 01:19 PM (IST)

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Free Fire Max में 9th Anniversary का जश्न अभी जारी है। इस खास अवसर को बेहतर बनाने के लिए आज बेहद खास इवेंट लाइव किया गया है। यह Battle in Unison है। इसमें ट्रॉफी से लेकर वेपन लूट क्रेट तक इनाम के तौर पर दी जा रही है, जिनका इस्तेमाल गेम में किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए गुड न्यूज, आधे दाम में मिल रहा Weight Training इमोट

अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और गेमिंग इवेंट में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह गेमिंग आर्टिकल सिर्फ आपके लिए है। हम आपको यहां बैटल इन यूनिसन इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप प्रीमियम वेपन स्किन ही नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव ट्रॉफी और डिस्क होवर स्काईबोर्ड तक अनलॉक कर सकते हैं। news और पढें: Free Fire Max में AUG Blazing Fracture गन स्किन मिल रही FREE, गेम में New EVO AUG इवेंट शुरू

Battle in Unison

फ्री फायर मैक्स का बैटल इन यूनिसन टास्क बेस्ड इवेंट है। इस शानदार गेमिंग इवेंट में टास्क पूरे करके 9th Anniversary ट्रॉफी, The Falconer वेपन लूट क्रेट और Disc Hover स्काईबोर्ड को क्लेम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्राइज के लिए आपको एक भी डायमंड खर्च नहीं करना पड़ेगा। news और पढें: Free Fire Max Diamonds: M1917 Goal Kick गन स्किन पाएं फ्री, नया Top-Up Event हुआ शुरू

Reward List

  • 9th Anniversary Trophy
  • The Falconer Weapon Loot Crate
  • Disc Hover Skyboard

टास्क लिस्ट

1. BR/CS मैच में अपने टीममेट की दो बार मदद करने पर शानदार ट्रॉफी मिल रही है।
2. BR/CS मैच में टीम के सदस्य की चार बार मदद करने पर वेपन लूट क्रेट दी जा रही है।
3. BR/CS मैच में टीममेट की 8 बार मदद करने पर Disc Hover Skyboard मिल रहा है।

कैसे पाएं रिवॉर्ड्स ?

ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स को क्लेम करना बहुत आसान है। सबसे पहले अपने फोन में फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन कर लो। होम स्क्रीन पर टास्क टैब पर क्लिक करो। यहां आपको टॉप पर 9वीं एनीवर्सरी टैब दिखेगा, उसे ओपन करो और फिर बैटल इन यूनिसन पर क्लिक करो।

अब आपकी स्क्रीन पर इवेंट ओपन हो जाएगा, जहां टास्क लिखे दिखाई देंगे। उन टास्क को पढ़कर गेम में पूरा करो। फिर इस सेक्शन में दोबारा आओ और क्लेम बटन पर प्रेस करो। इसके बाद वो आइटम अनलॉक हो जाएगा और आप उसका उपयोग गेम में कर पाएंगे।

कब तक लाइव रहेगा इवेंट ?

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि यह टास्क इवेंट आज लाइव हुआ है। यह गेमर्स के लिए 13 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा। इस बीच टास्क को पूरा करके रिवॉर्ड्स को अपने नाम किया जा सकेगा।

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क्यों लाइव किए जाते हैं गेमिंग इवेंट ?

बताते चलें कि गेम डेवलपर गरेना अपने गेमर्स को फायदा पहुंचाने के लिए गेमिंग इवेंट लाता रहता है। इन इवेंट से प्लेयर्स को प्रीमियम आइटम क्लेम करने का मौका मिलता है। साथ ही, डायमंड की भी बचत होती है।