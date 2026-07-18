Lava Virat V1 और Lava Virat V1 5G की लॉन्च डेट अनाउंस, जानें फीचर्स

Lava ने भारतीय बाजार में नई स्मार्टफोन सीरीज ‘Virat’ लाने का ऐलान कर दिया है। इस लाइनअप के तहत Lava Virat V1 और Lava Virat V1 5G को उतारा जाएगा। इन अपकमिंग फोन्स को बेहतर परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें यूजर्स को क्लीन सॉफ्टवेयर के साथ-साथ प्रीमियम डिजाइन और शानदार डिस्प्ले मिलेगा। इनका मुकाबला रियलमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों के मोबाइल फोन्स से होगा। और पढें: Lava Virat V1 Series की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल

कब होंगे दोनों फोन लॉन्च ?

लावा के अनुसार, Lava Virat V1 और Lava Virat V1 5G को 24 जुलाई 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इन दोनों मोबाइल फोन की सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart से की जाएगी। लीक्स की मानें, तो इन अपकमिंग फोन्स की कीमत मिड रेंज में रखी जा सकती है। इन दोनों को शानदार कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा। और पढें: Lava Smart 4 Plus फोन 5000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 10 हजार से भी कम

Lava Virat V1 5G

सबसे पहले लावा विराट वी1 5जी की बात करें, तो इस स्मार्टफोन को 6.75 इंच के एचडी प्लस LCD डिस्प्ले के साथ लाया जाएगा। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्मूथ फंक्शनिंग प्रदान करने के लिए फोन में Unisoc T8200 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए डिवाइस में 13MP डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ 5MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

इस फोन को IP64 की रेटिंग दी गई है। यानी कि यह वॉटर और डस्ट प्रूफ है। इसके साथ फोन में 4 जीबी रैम और 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी बैटरी 6000mAh की है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलेंगे।

अब तक आई मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डालें, तो इस अपकमिंग फोन की कीमत 20,000 से कम होगा। इसे Realme C83 और Moto G37 Power जैसे फोन्स से जोरदार टक्कर मिल सकती है।

Lava Virat V1

जैसा कि नाम से पता चलता है कि लावा विराट वी1 4जी फोन है, जिसमें हाई रिफ्रेश रेट वाला एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। इसे डस्ट और वॉटर प्रूफ बनाने के लिए IP64 रेटिंग दी गई है। इसमें UNISOC SC9863A चिपसेट, 4 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। साथ ही, UNISOC प्रोसेसर भी दिया जाएगा।

Lava Bold N2 5G

लावा ने पिछले महीने यानी जून की शुरुआत में लावा बोल्ड एन2 5जी को भारत में लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है। इसका रेजलूशन 1612 × 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें Mali-G57 MC2 GPU के साथ Unisoc T8200 प्रोसेसर दिया गया है।

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यह स्मार्टफोन Android 16 पर काम करता है। फोटो क्लिक करने के लिए हैंडसेट के बैक में 13MP का प्राइमरी और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसे IP64 की रेटिंग दी गई है। इसमें 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 6000mAh की बैटरी मिलती है।