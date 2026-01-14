Free Fire Max में आज फाइनली मच-अवेटेड OB52 अपडेट रिलीज हो गया है। इस अपडेट के साथ गेम में नई थीम के साथ-साथ काफी कुछ नया दस्तक दे चुका है। अगर आप गेम में अपने कैरेक्टर के लिए नया आउटफिट खरीदने की सोच रहे थे, तो गेम स्टोर भी अपडेट हो गया है। गेम में नए वेपन्स व कैरेक्टर के साथ-साथ कैरेक्टर आउटफिट बंडल्स भी अपडेट हो गए हैं। इस गेम में 3 धाकड़ बंडल्स की एंट्री हुई है, जिसमें Thorny Desire Bundle, Rosy Desire Bundle और Foxlight Phantom Bundle आदि शामिल है। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max OB52 Update आने के बाद लाइव हुआ नया इवेंट, 3000 Gold और बैनर मिल रहा फ्री

Rosy Desire Bundle

Free Fire Max OB52 अपडेट के बाद गेम में Rosy Desire Bundle की एंट्री हो गई है। इस बंडल की कीमत गेम में 1,199 डायमंड्स है। इस बंडल में आपको Rosy Desire Top, Rosy Desire Bottom, Rosy Desire Shoes, Rosy Desire Mask और Rosy Desire Head आदि शामिल है। अगर आप फ्री फायर मैक्स में फीमेल प्लेयर हैं, तो आप इस बंडल के साथ अपने कैरेक्टर को एक बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं।

Foxlight Phantom Bundle

Free Fire Max नए अपडेट के साथ Foxlight Phantom Bundle की एंट्री हो गई है। इस बंडल की कीमत भी गेम में 1,499 डायमंड्स है। इस बंडल में आपको Foxlight Phantom Top, Foxlight Phantom Bottom, Foxlight Phantom Shoes, Foxlight Phantom Mask और Foxlight Phantom Head आदि शामिल है। अगर आप मेल प्लेयर हैं, तो इस बंडल के साथ अपने कैरक्टर को एक नया अनोखा लुक दे सकते हैं।

Thorny Desire Bundle

Thorny Desire Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है। इसकी भी एंट्री नए अपडेट के साथ गेम में हो गई है। इस बंडल में आपको Thorny Desire Top, Thorny Desire Bottom, Thorny Desire Shoes, Thorny Desire Head आदि शामिल है। अगर आप मेल प्लेयर हैं, तो आप इस बंडल का इस्तेमाल करके अपने आप को नया डैशिंग लुक दे सकते हैं।