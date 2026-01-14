Free Fire Max OB52 Update आने के बाद लाइव हुआ नया इवेंट, 3000 Gold और बैनर मिल रहा फ्री

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 14, 2026, 12:56 PM (IST)
Free Fire Max OB52 Update आने के बाद गेम में बड़े बदलाव हुए हैं। इस अपडेशन से नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है। मैप्स में नई लोकेशन Neon City लाइव हुई है। इसके साथ कई इवेंट्स भी लाइव हुए हैं। इनमें से एक JUJUSTU LOGIN Mission है। इसमें गोल्ड और लक रॉयल वाउचर मिल रहा है। इसके अलावा, गोल्ड व बैनर भी रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहा है। आइए इस खबर में जानते हैं नए इवेंट की पूरी डिटेल और ईनाम पाने का तरीका… और पढें: Free Fire Max OB52 Update हुआ लाइव, Neon City के साथ मिलेगा Morse कैरेक्टर, ऐसे करें डाउनलोड
Free Fire Max के इस मिशन को जैपनीज एनीमे सीरीज Jujutsu Kaisen (JJK) के साथ मिलकर लाया गया है। यह एक लॉग-इन बेस्ड इवेंट है। इसमें लॉग-इन करके गोल्ड और लक रॉयल वाउचर क्लेम किए जा सकते हैं। इनके साथ गोल्ड और बैनर को भी अनलॉक किया जा सकता है। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: फ्री फायर मैक्स के नए कोड रिलीज, मुफ्त में पाएं Diamonds-Characters
फ्री फायर मैक्स का यह लॉग-इन इवेंट गेमर्स के लिए 13 फरवरी 2026 तक लाइव रहेगा। इस बीच लॉग-इन करके ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स को अपने नाम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Flame Wings और Battle Angel Bundle पाने का मौका, आधे Diamonds में करेगा Claim
आपको बताते चलें कि फ्री फायर मैक्स ओबी52 अपडेट को आज सुबह लाइव किया गया है। इस अपडेट को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके आने से गेम में नई लोकेशन Neon City एक्टिवेट हुई है। गेम में Morse कैरेक्टर को जोड़ा गया है। इसके साथ गेम के ग्राफिक्स और गेमप्ले में भी सुधार किया गया है।
