Free Fire Max में मिल रहा शानदार Beat Beast बंडल, अनलॉक करने के लिए अभी करें यह काम

Free Fire Max में Carnival Ring इवेंट लाइव हो चुका है। इस शानदार इवेंट में Beat Beast व Beat Leopard बंडल मुख्य ईनाम के तौर पर दिए जा रह हैं। इनके साथ इवेंट में Panther Move इमोट और Gloo Wall-Beat Scars स्किन भी मिल रही है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 21, 2026, 10:25 AM (IST)

Free Fire Max में मेल और फीमेल गेमर्स के लिए Beat Beast व Beat Leopard बंडल को लाया गया है। ये दोनों बेहद शानदार हैं। इनसे गेम में कैरेक्टर को हीरोइक लुक मिलेगा। ये दोनों बंडल Carnival Ring इवेंट का हिस्सा हैं। इन्हें स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस इवेंट को हाल ही में प्लेयर्स के लिए लाइव किया गया था। news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 21 February 2026: भारतीय सर्वर के कोड रिलीज, फ्री में पाएं फाडू Rewards

Carnival Ring

फ्री फायर मैक्स का कार्निवाल रिंग एक लक रॉयल गेमिंग इवेंट है। इसमें रिवॉर्ड्स को स्पिन करके पाया जा सकता है। यह गेमर्स के लिए अगले 10 दिन तक लाइव रहेगा। इस बीच स्पिन करके Beat Beast और Beat Leopard को क्लेम किया जा सकता है। इसमें Panther Move इमोट और Gloo Wall-Beat Scars स्किन मिल रही है। यही नहीं इवेंट से Universal Ring Token को भी प्राप्त किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रहा Golden Roar बंडल

Rewards

  • Beat Beast Bundle
  • Beat Leopard Bundle
  • Panther Move Emote
  • Gloo Wall-Beat Scars
  • Universal Ring Token

कितने में होगा स्पिन ?

इस इवेंट में स्पिन करके ईनाम पाए जा सकते हैं। इसमें 1 बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड का उपयोग करना होगा। वहीं, 5 बार स्पिन करने के लिए 90 डायमंड खर्च करने होंगे।

एक्सचेंज करके पा सकते हैं रिवॉर्ड

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इवेंट में स्पिन के अलावा यूनिवर्सल रिंग टोकन एक्सचेंज करके भी ऊपर बताए गए गेमिंग आइटम को क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए एक्सचेंज सेंटर में जाना होगा, जहां 200 टोकन के बदले Beat Beast और Beat Leopard बंडल मिल रहा है। 120 टोकन एक्सचेंज करने पर पैंथर मूव इमोट दिया जा रहा है।

80 टोकन के बदले ग्लू वॉल स्किन, 40 टोकन एक्सचेंज करने पर नेम चेंज कार्ड और 5 टोकन के बदलने पर क्यूब फ्रेगमेंट दिया जा रहा है। 4 टोकन एक्सचेंज करने पर Santa’s Choice, Royal Warrior और Moonlight वेपन लूट क्रेट दी जा रही है।

कैसे करें इवेंट एक्सेस ?

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं।
3. यहां आपको टॉप पर Carnival Ring इवेंट दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए।
4. आपको नीचे की तरफ दो स्पिन बटन मिलेंगे, उनमें से किसी एक को चुनकर दबाएं।
5. अब स्पिन की प्रक्रिया शुरू होगी और रिवॉर्ड अनलॉक हो जाएगा।